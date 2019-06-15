  • 2019年6月15日 星期六
  • 31º
  • 73%
熱門： 逃犯條例衝突媽媽立法會台灣

日報新聞 > 副刊

﻿英倫時裝 入手攻略

2019-06-15 列印
粉綠色短袖長裙 原價$2,069 優惠價$1,035
紅色半截裙 原價$1,359 優惠價$815
黑色短袖 Jumpsuit 原價$2,329 優惠價$1,165
花圖案Jumpsuit 原價$4,275 優惠價$2,138
啡色短袖裇衫裙 原價$1,429 優惠價$715
藍色吊帶長裙 原價$2,069 優惠價$1,448.3
Previous Next

        高級時裝質料優勝，然而價格亦較高，動輒兩、三千元入手，英國時裝品牌 Whistles最近推出夏日減價，以低至半價發售，是入貨好時機。

        　　當代英國時裝品牌Whistles，以獨有形象風靡時裝界，品牌每年均推出六個系列，專門店或專櫃遍佈全球十九個國家。系列以多元化見稱，既有柔和的粉嫩色系，亦有濃艷的色調，甚或採用七彩繽紛的浮誇拼色設計。印花效果奪目，花卉圖案更令中長裙或Jumpsuit散發迷人魅力，如明亮螢光色彩、藝術圖案等式式俱備。品牌價格屬中高檔級別，今期夏日減價以低至半價發售，可買得更划算。

Whistles

地址︰中環金融街8號國際金融中心商場1036號舖

查詢︰3188 0045
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd