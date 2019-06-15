﻿ZenFone 6 Flip Camera瞻前顧後

為提高熒幕屏佔比，手機廠先後想出不同的前鏡設計，ASUS昨日開賣的ZenFone 6，亦裝有嶄新的Flip Camera，自拍時機背雙鏡向前翻轉變作前置，不但解決「劉海」問題，同時將Selfie質素推向另一層次，且已在《DXOMark》自拍評測中取得最高的98分。



48MP高質自拍



由於Flip Camera由主鏡頭轉成前鏡，自拍受惠於兩顆高質鏡頭，成像質素大大提高，既可拍出48MP大頭照，也可切換至125度的13MP超廣角來個Selfie大合照。若然要自導自演拍片，更可以4K/60p來錄影。隨着用戶愈來愈重視夜拍，ZenFone 6充份發揮48MP主鏡的優勢，除了感光元件達1/2吋及擁有F1.79大光圈，還可藉像素四合一來增加吸光量，新作同時設有超級夜景模式，無論主鏡或超廣角，皆可以使用。除了影前拍後，廠商善用鏡頭180度轉動特點，開發出自動全景玩意，一按鏡頭即順着軌道邊轉邊拍，既可拍出橫向Panorama，也可嘗試垂直新角度。此外，用戶可以手動調校鏡頭翻出角度，並以水平方式持機，用來捕捉嬰兒或寵物動態尤其方便。



6.4吋真全熒幕



ZenFone 6採用6.4吋IPS芒（解像度2,340×1,080），屏佔比達92%，且擁有600nits高亮度，同時對應100% DCI-P3廣色域及HDR10，色彩逼真還原之餘，配合一對立體聲喇叭及雙Smart AMP，不論聽歌或睇戲，皆有細緻傳神的聲畫體驗。既然是年度旗艦，ZenFone 6硬件配置毫不馬虎，先是用上S855八核心，備有6+128GB及8+256GB兩個版本，效能出色之餘，擴充及電量亦存在優勢。新作提供三插卡槽之餘，更一口氣提升至5,000mAh電量，官方表示充電一次足以使用兩天。值得一提的是，新作預載ZenUI 6介面，簡潔得媲美原生Android 9，沒多餘程式，而且不用等待Android Q更新，已可率先體驗黑夜模式（Dark Mode）主題。至於早前公佈的三十周年限定版ZenFone 6，預計7月抵港，除了超大12GB RAM及512GB容量，機背亦會換成同心圓紋理設計，售價為$7,398。