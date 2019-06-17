﻿instax mini LiPlay 即影即有添錄音

即影即有整合數碼相機功能非新鮮事，不過Fujifilm新作instax mini LiPlay，除了機身大幅瘦身，更首度加入10秒錄音玩意，用手機掃描相中QR Code，即可收聽留言，令每段回憶都變得有聲有畫。文、圖：B1807 查詢：Fujifilm/2406 3225



迷你時尚機身



喜歡即影即有的拍友，相信對Fujifilm之前推出的混合式數碼即影即有──instax SQUARE SQ10及S20不會陌生，事關兩者皆內置CMOS感光元件，可以將拍下的影像以數碼方式儲存記憶卡，亦可經手機Apps將手機拍下的數碼相片印成硬照。事隔兩年，廠商終於帶來了新成員instax mini LiPlay，不但外形大革新，賣相復古又不失時尚，機身同時大幅修身，重量只有225g，比起SQ20輕了逾40%。雖然新作變得迷你，但基本規格不變，機背設有2.7吋LCD芒取景及操作選項，沿用F2.0光圈的28mm鏡頭，內置採用原色濾鏡的1/5吋CMOS，可以拍攝2,560×1,920解像度的數碼相片，並直接儲存於內置記憶（約45張）或micro SD卡。不過，為因應機身體積，新作改用尺寸迷你的instax mini菲林，官方表示相機充電一次，續航力足以列印100張菲林。



掃描QR聽留言



有別於SQ20可攝錄15秒影片，instax mini LiPlay賣點是在機面加入了一顆大型錄音掣，拍攝後按掣即可錄下一段最長10秒的錄音，並會以QR Code方式印在相片上，用戶可以選擇將二維碼放置在相片四角。當對方以手機掃描QR Code，便會自動連上官方網站，按下「Play」圖案即可收聽這段錄音，在影像以外，再加添一份聲音的回憶。新作預載了六款濾鏡及十款有趣相框，還可從專用App《instax mini LiPlay》額外選取二十款相框，以及將最愛的三款預設到相機的三個快捷鍵。此外，拍友可經App進行遙距拍攝，亦可將儲存於手機的相片，經藍牙傳送至相機打印，列印時間約為12秒。跟近年推出的instax系列一樣，instax mini LiPlay在鏡頭旁設有自拍鏡，加上最短對焦距離僅10cm，Selfie無難度。



instax mini LiPlay



菲林：instax mini



感光元件：1/5吋CMOS



熒幕：2.7吋LCD



內置儲存：約45張相片



外置儲存：micro SD



體積/重量：



122.9×82.5×36.7mm/225g



售價：$1,390