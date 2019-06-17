﻿天丼名店來襲

「天丼」即天婦羅飯的意思，近年在香港成為流行料理，甚至有專門店只賣天丼美食。當中來自東京的人氣食店天吉屋，最近便落戶旺角朗豪坊，成為除了日本新宿本店以外，第二個可以吃到其招牌天丼的地方。文：陳芍瑩 圖：受訪餐廳提供



天吉屋一向以炸天婦羅丼飯聞名，因其獨特的油分比例，令炸物口感爽脆不膩，以及用最新科技提升油炸品質，故於「日本全國丼聯盟」舉辦的全國丼飯大賽，五度蟬聯天丼部門金獎，可見其非凡實力。



要做出完美的天婦羅，食材需新鮮外，粉漿更是關鍵所在。此店的粉漿以多種麵粉，加上自家食譜調配出來，薄身不膩，再配合精確的油溫和均勻「彈花」（即麵衣），所製的天婦羅才能脆而不油，堪稱上品。吃時配以自家秘製的天丼醬汁，鹹香惹味。為確保品質，在香港分店開業前，廚師們均要飛往日本接受訓練，在新開業期間，日本店亦派出當地廚師全程監控，一絲不苟。



天吉屋供應數款天丼，當中必試香港限定的軟殼蟹丼，以鮮甜厚肉的越南軟殼蟹炮製，將皇帝菜配搭櫻花蝦炸成餅狀，以及搭配溫泉蛋、南瓜、茄子和飯，豐富味美。而連續五年獲天丼金獎的招牌天吉丼，以黑虎蝦、茄子、四季豆、海紅鯛、魷魚、溫泉蛋、炸紫菜及南瓜組合，為增強鮮蝦彈牙口感，廚師將兩隻蝦合併炸成天婦羅，成為天吉屋獨創特色。天幕御膳賣相最誘人，備有三種創意食法，分別是直接蘸蘿蔔泥吃、置於米飯上及淋上天丼醬汁品嘗，或者澆下秒製高湯至飯中變泡飯及加上芥末或紫菜調味，可一次過試勻三種截然不同的食法。至於名字盞鬼的All Star丼，一個丼飯包括黑虎蝦、軟殼蟹、海紅鯛配紫蘇葉、雜錦炸物、雞肉、茄子、南瓜、四季豆、溫泉蛋和魷魚，集齊海鮮、肉類及蔬菜。



天吉屋



地址：旺角朗豪坊11樓25-29號舖



查詢：3105 0986