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﻿泰式享烹調全體驗

2019-06-18 列印
Toong Thong （泰式黃金滿袋）
Baipai Cooking School
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        Fifi早前趁周末假期，快閃曼谷一趟，懶洋洋享受美食及Spa之餘，更跑到市郊富泰式風情的烹飪學校，跟隨導師Puu在庭院裏學習香料應用、古法刨椰絲、採椰漿，以及地道烹調，數小時內已掌握炮製泰式家常菜的竅門，回港後正好在盛夏聚會中大顯身手。

文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）

宮廷風味 黃金滿袋

　　香脆美味的黃金滿袋（Toong Thong）據說源自暹羅王國的宮廷料理，且為昔日的節慶菜式。雖然這小食的肉餡材料各省有異，然而香蒜、香草和胡椒等佐料卻一致，這炸物烹調簡單而賣相精緻，上烹飪課時，由於調味恰好，油溫掌握準確，超薄黃金炸衣香脆惹味，餡料味道濃郁，且肉汁豐富。

Toong Thong（泰式黃金滿袋）



材料（4隻）

免治豬肉 20克

白胡椒 5粒

香蒜 1瓣

芫荽根 1/4茶匙

芫荽莖（切碎） 1條

馬蹄（切碎） 5克

洋葱（切碎） 5克

菜籽油 500毫升

糖 1/4茶匙

醬油 1/2茶匙

春卷皮 4塊（剪成直徑4吋圓形）

班蘭葉（輕灼） 適量

泰式梅醬 適量



步驟

1. 將白胡椒、香蒜及芫荽根磨成香草蓉。

2. 加入免治豬肉、芫荽莖、馬蹄、洋葱及糖和醬油拌成肉餡。

3. 春卷皮中央放置一茶匙肉餡，對摺成半；沿周邊摺疊收口，以班蘭葉束好。

4. 將春卷放入油鍋，以中火炸成金黃，佐以泰式梅醬享用。

Baipai Cooking School

網址：www.baipai.com

收費：2,200泰珠（約550港元），包括泰國烹飪班四款菜式連午餐、戶外香料園講解、古法生磨椰漿、刨椰絲實習及來回曼谷市中心酒店接送。

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