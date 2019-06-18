文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）
宮廷風味 黃金滿袋
香脆美味的黃金滿袋（Toong Thong）據說源自暹羅王國的宮廷料理，且為昔日的節慶菜式。雖然這小食的肉餡材料各省有異，然而香蒜、香草和胡椒等佐料卻一致，這炸物烹調簡單而賣相精緻，上烹飪課時，由於調味恰好，油溫掌握準確，超薄黃金炸衣香脆惹味，餡料味道濃郁，且肉汁豐富。
Toong Thong（泰式黃金滿袋）
材料（4隻）
免治豬肉 20克
白胡椒 5粒
香蒜 1瓣
芫荽根 1/4茶匙
芫荽莖（切碎） 1條
馬蹄（切碎） 5克
洋葱（切碎） 5克
菜籽油 500毫升
糖 1/4茶匙
醬油 1/2茶匙
春卷皮 4塊（剪成直徑4吋圓形）
班蘭葉（輕灼） 適量
泰式梅醬 適量
步驟
1. 將白胡椒、香蒜及芫荽根磨成香草蓉。
2. 加入免治豬肉、芫荽莖、馬蹄、洋葱及糖和醬油拌成肉餡。
3. 春卷皮中央放置一茶匙肉餡，對摺成半；沿周邊摺疊收口，以班蘭葉束好。
4. 將春卷放入油鍋，以中火炸成金黃，佐以泰式梅醬享用。
Baipai Cooking School
網址：www.baipai.com
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