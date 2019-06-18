﻿鋼琴王子感激父親少讚賞

教導子女是一門學問，家長遇到問題時，不妨向別人取經。例如有「鋼琴王子」之稱的本地年輕鋼琴家陳雋騫（Phoebus），育有兩名小公主，他的教女秘訣，源自父親陳鈞潤對他的教導，就是不會「樣樣都讚」！



不少父母過分着緊子女學業成績，連課外興趣都要以實用為本，着重效益，「鋼琴王子」Phoebus卻坦言，從沒被父母強逼彈琴，反而成就了今天的音樂之路。「我家姐太叻，在學校是優異生，幾乎任何獎都拿過，可說是全才，父母自然要好好栽培她，而且分外緊張。」Phoebus的家姐讀中二時已獲獎學金，遠赴英國一所以音樂成績見稱的中學就讀，「很明顯想她在音樂上有所發展，但她讀大學時卻選擇讀會計。」反而在音樂上從沒被栽培和鋪路，就連第一次參加鋼琴演奏比賽也「包尾」而回的Phoebus，卻由加拿大回港修讀音樂。因為讀書不如家姐，Phoebus經常被父母強逼溫習，加上同學之間的競爭風氣，令他愈來愈沒心機讀書。「不讀書會被父母責罵，唯獨坐在鋼琴前練琴，他們就不會罵我，所以從此變得很喜歡彈琴。」



Phoebus在家中排行第二，還有一個比他細五歲的弟弟。與家姐一樣，弟弟凡參加鋼琴比賽必定能摘下冠軍，但他從不志在這些榮譽，往後亦沒有繼續發展音樂，「他現在於iBank工作，家姐和弟弟各走極端，唯獨是我，沒有被逼過彈琴，至今仍從事與鋼琴相關的工作，這讓我明白物極必反的道理，令我引以為鑑。」



早年在商場作鋼琴表演而為人熟悉的Phoebus，開創了商場音樂文化，亦舉行過很多大大小小音樂會。除了是演奏家外，他亦是電台節目主持人、音樂總監，甚至作曲填詞人，藝術成就非凡，然而他透露，至今父親仍未稱讚過他！「所以當人人恭喜他，說你的兒子很厲害，爸爸也只是拋下一句：作品太少，不予置評！」



別以為陳爸爸鐵石心腸，Phoebus回憶起初在商場彈琴時，予人感覺是比在酒店大堂彈奏再低一級，但父母並沒有阻止他，反而以特別方式給予支持。陳爸爸特別在父親節時自動請纓上台獻唱，Phoebus一邊彈奏，陳爸爸一邊唱出上世紀三十年代的上海歌曲，如《花樣的年華》和《永遠的微笑》等。「原來很多年長一輩觀眾喜歡，因為很少機會可在香港現場聽到有人唱上海歌曲，爸爸很喜歡唱，可說是做到三贏局面，所以我很多謝他用這種方法來鼓勵我。」Phoebus自覺很幸運，因為有鋼琴來連繫他們一家。「這是我最感恩的，因為我喜歡彈琴，可以和爸爸有這種交流，同時亦令我現在和女兒有很多交流。」



多年來活躍於音樂演藝界的Phoebus，其實「百足咁多爪」，自設製作公司之餘，又經常出席講座，分享內容非常多元化，由創意到支持母乳餵哺都有，而他將由明天（6月19日）起逢周三至周六在《星島副刊》撰寫專欄《鋼琴王子》，分享經歷和對事情的看法。



文：Katrina 圖：褚樂琪、受訪者提供 場地鳴謝：柏斯琴行