  • 2019年6月19日 星期三
  • 31º
  • 77%
熱門： 林鄭月娥逃犯條例麥美娟錦泰苑默哀

日報新聞 > 副刊

﻿街頭時尚 Big Bold腕錶

2019-06-19 列印
﻿街頭時尚 Big Bold腕錶
﻿街頭時尚 Big Bold腕錶
Previous Next

        近期錶界流行大大隻腕錶，有型又搶眼，女生佩戴同樣非常吸睛。Swatch全新推出的Big Bold系列腕錶，最引人注目當然是其47mm直徑錶殼，配上超大錶冠及略帶弧度的玻璃錶鏡，型格指數爆燈。錶盤背景的色彩搭配也凸顯了此系列的前衞設計，箭頭狀的超亮夜光指針，即使在黑夜亦能清楚看到準確時間，可說是外形與實用性兼備。系列共有六款全新顏色，作為情侶錶亦很適合。文︰Angel

售價︰各$800

查詢︰2510 5242
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd