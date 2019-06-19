﻿遠足旅遊 至Hit運動鞋

快到暑假，又是出門季節，一對型格又實用的運動鞋更是不能缺少的最佳旅伴。今期為大家搜羅當季最Hit鞋款，外形與功能性兼備，必能令閣下旅途更輕鬆自在。



文︰Angel 圖︰品牌提供



簡約款式 經典波鞋



提到K-Swiss經典波鞋，大家一定想到設計簡約的Classic 88 Heritage，今夏品牌再度推出此經典款式，只是在鞋型上加以修改，流線形設計令穿者更感輕盈。此外，用上Ortholite專利防霉透氣鞋墊，再配合全新的橡膠外底，讓耐用性大大提升，一般戶外活動或旅行都合適。無論是全白或經典的白紅藍色設計，都能展現時尚感。



功能跑鞋 紓緩足壓



越野跑成為新興運動，全新Nike Trail系列正是為此而誕生，新款式包括Air Zoom Pegasus 36 Trail跑鞋、Air Zoom Terra Kiger 5跑鞋和Air Zoom Wildhorse 5跑鞋，針對複雜地形設計研發，能夠滿足越野跑的需求。同時在設計上加入多種機能，幫助跑者輕鬆駕馭越野跑，如Air Zoom Wildhorse 5跑鞋鞋面採用輕盈透氣的多層網眼設計，高磨損區域配有覆面，提升耐穿性，簡潔鞋面設計減少了不必要的重量，同時提供支撐感。而Air Zoom Terra Kiger 5流線形加墊鞋舌，有助於緩解長距離跑步訓練中引起的足部壓力，旅行或行山都合適。



防水輕便鞋 雨季潮物



夏天經常下雨，一對防水鞋便成了下雨天的配襯潮物，Palladium今夏推出的Pampa Lite+VPack WP+採用特製的超輕量尼龍Ripstop製作，具有高度防水能力，鞋舌頂部的設計能阻止雨水從鞋筒流入，同時鞋身加入了防水膜處理，即使下雨亦無懼怕，男女合穿，旅行出Trip最合適。



Palladium今夏另一重頭戲為Pallaphoenix Cuff RTO，復古修長的高筒鞋身，柔軟帆布配上皮革裝飾，呈現出復古波鞋的韻味。



彩虹配色 型格鞋履



Adidas Originals全新推出Pride 2019系列，從極具代表性的彩虹旗中汲取設計元素，部份鞋款以彩虹漸變配色的中底及印了Love Unites彩虹鞋墊呼應主題，宣揚世界大同和平等的生活態度。款式討好又有意思，是今夏的Must Have Item。



K-Swiss 3584 8048



Palladium 3188 1025



Adidas 2730 0157



Nike www.nike.com.hk