﻿生態平衡甜酒莊

距離波爾多（Bordeaux）市中心區約一小時車程的Sauternes，是舉世知名的法國甜酒產區，吸引世界各地的美酒愛好者前來朝聖品酒，Chateau Guiraud便是當地一家標榜生物多樣性種植法的莊園，有自家的昆蟲酒店來維持園內生態平衡，極具特色。文、圖：Kengi



鳴謝︰Bordeaux Tourism and Conventions、Bordeaux Wine Council、Swiss International Air Lines



法國的釀酒業業者都重視風土（Terroir），即是所有會影響葡萄種植的元素如土壤及種植方法等等，隨着愈來愈多數據證明土壤會因不良種植法而受害，近年波爾多地區不少莊園已紛紛棄用有害農藥，回歸自然種植法。



當地知名甜酒產區Sauternes的名莊Chateau Guiraud便深明此道，早在2010年已開始研究在其葡萄園出沒的六百三十五種昆蟲及蜘蛛，並從數據得知牠們對保持園內的生態環境有着重要的平衡角色，因而特意在園內構建一家「昆蟲酒店」供牠們「入住」，再配合在園區外圍種植的不同品種花果蔬菜，便能透過自然界的互補法則，達到生物多樣性及平衡的效果，此舉除教葡萄園能夠茁壯成長之餘，也為莊園的餐廳提供許多新鮮食材呢！



說到Guiraud家族的歷史，可追溯至1766年，莊園在1855年取得Premier Grand Cru Classe評級，並一直以傳統方式釀造最頂級的貴腐葡萄酒Chateau Guiraud，這些酒會在木桶陳年約十八個月，味道純厚如甘露。



在這家古老酒莊內，便可看到建於1784年的新教教堂，教堂雖然不開放予旅客參觀，但從花園仍可得見其輪廓及圓塔。



希望好好細味莊園美景的，便不妨在園內的法國餐廳La Chapelle用膳，這裏除每天供應午餐外，也在星期四至六的晚餐時段營業。



網頁︰www.chateauguiraud.com