﻿冰涼冷風機 同時淨化空氣

家用冷風機利用冷卻循環水釋出涼風，適合面積較細的家居使用，若加入冰塊，效果儼如「歎冷氣」！最近Smartech推出的智能環保空氣淨化冷風機，具備7公升大容量水箱，加上負離子空氣淨化功能，避暑無難度！



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛 產品查詢：2578 8813



近十年香港興起使用冷風機，其原理來自工業用大型水冷扇，抽風系統兩側有流動水簾，空氣經過循環水被冷卻後才吹出，同時可加入冰塊，吹出涼爽冷風。冷風機內部有一層空氣過濾網，加上通過水循環系統後能將空氣加濕，令吹出來的風更清新，又比冷氣機慳電及便宜，毋須安裝，可說是將電風扇和冷氣機的優點結合。



Smartech新推出的Smart Cool智能環保空氣淨化冷風機（型號：SC-8038），特點是加厚了內部循環水簾，仍保持細小機身，方便擺放於家中任何位置。新設計還擁有7公升巨型水箱，測試時，每天開啟六小時，用了兩天半也不用換水。



冷氣機吹出來的風夠不夠涼快，取決於其循環水量及水簾總面積，以往為令機身輕巧，大部份水簾厚度不夠，但Smart Cool冷風機改變了抽風管道形狀，能配上3吋厚的水簾，涼風效果更顯著。另一獨特之處是前方的開合式導風板，關上冷風機後，導風板會完全收起，塵埃不易跑進。打開機身，發現水簾可拆出清洗，配合負離子空氣淨化及自然風、睡眠風等功能，廠方指能模仿河流瀑布旁的涼風。個人最欣賞是ECO智能風模式，可依據室溫環境自動調節風速，這功能一般只用於冷氣機，同級冷風機則很少見。



【測試評語】 隨機附送冰種



阿卓爸爸一向喜歡冷風機多過冷氣機，因吹出的風有點像戶外天然涼風。Smart Cool備有7公升水箱，每天開啟六小時作測試，兩日半才要換水，此外其水泵抽水量亦有驚喜，涼風濕度則維持在70%至75%之間，長時間使用沒有黏稠感。