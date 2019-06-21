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﻿【其他選擇】 名設計師傑作

2019-06-21 列印
﻿【其他選擇】 名設計師傑作
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  Stadler Form的家電設計充滿藝術感，今次推出的電風扇名為PETER，由瑞士著名設計師Bernhard & Burkard操刀，用上獨特圓柱形直立式外觀，節省空間，其吹風可覆蓋範圍達一千方呎，並設有自家的Natural Breeze自然送風功能。

售價：$1,580 查詢：2926 2300
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