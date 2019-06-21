﻿白俄羅斯 英雄要塞

歷史就如一面「照妖鏡」，助人去惡揚善，尤其關於戰爭的歷史，不是要讓人記恨，而是警惕我們別再犯同樣過錯，讓世界變得和平，像白俄羅斯（Republic of Belarus）的邊境城市布列斯特（Brest），二戰時曾是抵抗德軍入侵的要塞，埋藏了無數將士孤魂，現在要塞舊址已被改建為戰爭紀念廣場，以「英雄要塞」之名作悼念。文、圖：Rachel



鳴謝：康泰旅行社



對不少軍事迷來說，布列斯特要塞（The Brest Fortress）的存在，猶如神話一般，因這裏於二戰時發生了一場以寡敵眾的慘烈保衞戰。要塞原址位於現時白俄羅斯西南邊境城市布列斯特，與波蘭隔着一條彎曲的西布格河（Bug River），因此在1941年當德軍欲入侵波蘭時，便想率先取下這城。



當年布列斯特仍為蘇聯管轄，德軍卻不顧雙方簽訂的互不侵犯條約，指揮約二萬大軍壓境突襲，而當年蘇軍只約九千人，他們以邊境這個古老的城堡遺址作為據點負隅頑抗。在人數及軍備懸殊下，德軍本預計一天便可攻陷要塞，結果足足花了一個月時間，才將最後一名蘇軍由壕坑中逮捕，結束了這場持久戰，雙方最後皆傷亡慘重。



直至二戰後的1965年，為宣揚抵禦外侮的精神，蘇聯政府將布列斯特要塞封為「英雄要塞」，更在其原址大肆興建戰爭紀念碑，甚至拍成多齣電影，將戰事「神級化」，布列斯特要塞因此聲名大噪。只是誰會想到，數十年後的今天，布列斯特要塞已隨1991年的蘇聯解體，成為白俄羅斯的景點，要塞更於2004年被聯合國教科文組織列作世界文化遺產，園內的一眾紀念碑被悉心保護，看守着的，卻是一班朝氣勃勃的白俄羅斯少年軍。



整個布列斯特要塞紀念園佔地約一萬二千方米，這裏原是建於十九世紀中葉的古堡，本有四個城門，現只剩下兩個，其中一個以混凝土打造的巨大長方體石門，是後來新建的，它橫放於山坡間，中間鑿通了一個巨大五星，我們便由這「五星通道」走進，邊行耳邊還傳來雄壯的戰爭樂曲，猶如將當年戰況重現！



布列斯特要塞



地址：225063, Republic of Belarus,



Brest Region, 60 GOBK St.,



Memorial Complex



電話：375 162 200012



時間：9:00-17:00（博物館）



10:00-17:00（其他部份）



網頁：brest-fortress.by