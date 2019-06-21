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﻿人氣MMO登陸PS4

2019-06-21 列印
■《TERA》
■《黑色沙漠》
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　近年遊戲界流行Multi-platform策略，即同一款遊戲對應多個平台，就連MMORPG類型都不列外，好像韓國兩大以靚絕畫面見稱的PC奇幻勁作《TERA》及《黑色沙漠》，便相繼加推PS4版本。

　　其中Bluehole製作的《TERA》，中文版率先於7月2日登場，將採取基本內容免費、配搭課金系統的營運模式，PS4版本會加入方便手掣用的操作系統；由PEARLABYSS炮製的《黑色沙漠》，其實較早前已推出了Xbox One版本，PS4版同樣會全面革新操作系統及UI介面，並支援PS4 Pro畫質優化，預計今年內面世。

文：Joe
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