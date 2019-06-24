﻿HTC U19e 延續透視風

久違了的HTC，終於帶來今年首款新作U19e，儘管定位中階，規格交足功課，既用上S710八核心及大容量電池，又配備前後雙鏡頭，且在指紋及人臉以外，添加虹膜解鎖，最吸引是沿用半透明機背設計，賣相搶眼。文、圖：B1807 查詢：SmarTone/2281 8888



虹膜識別解鎖



乍看U19e的賣相，完全繼承了同廠U系列的設計特色，6吋FHD+ OLED熒幕（解像度2,160×1,080）沿用18：9畫面比例及支援HDR10顯示，機背同樣找到U11+及U12+備受好評的半透明玻璃背蓋，裝飾底板在光線下更能營造出若隱若現的透現效果。說到效能，新作配備同級常見的S710八核心，內置6GB RAM及128GB儲存容量，《安兔兔》測試跑分逾170,000分，表現中規中矩。續航方面，U19e內置3,940mAh電池，算是大容量的一款，並支援QC 4.0快速充電。除了機背的指紋Sensor及人臉解鎖，此機同時裝有之前只見於高階機款的虹膜識別功能，不但安全性更佳，在昏暗環境亦可派上用場。值得一提的是，U19e跟隨潮流加入了遊戲模式，除了自動提升系統效能，如關閉背景程式釋放記憶體，改善耗電量以延長電力，還提供無干擾及錄影功能。



前後雙鏡頭



哪怕定位中階，U19e仍延續着旗艦U12+的四鏡影拍路線，機身前後均裝有雙鏡頭，當中主鏡頭為F1.8大光圈的12MP及20MP長焦，支援兩倍光學變焦及10倍數碼變焦，既有EIS電子防震，亦有識別七種場景的AI智能模式，自動因應場景調校出最佳的亮度及銳利度等參數設定。至於前鏡則是24MP+2MP組合，提供可調校景深的人像模式，亦有女士至愛的美肌模式。由於今回U19e屬SmarTone獨家發售，網絡商乘勢推出多項上台出機優惠，先是現有用戶可以淨機價$2,998入手，另若選用$158月費上台亦可享機價減半。不過最吸引的，還是「點紫絕配」組合，買機時只要多付一百元，即$3,498，即可把U19e、inno3C真無線耳筒及Archon智能手帶打包帶走，由於全部皆為紫色，可謂襯到絕。