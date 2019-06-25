﻿動漫迷必到 淡路夢樂園

如果你是動漫迷，來到日本兵庫縣淡路島（Awaji Island）肯定不愁寂寞，因為結合遊樂、購物、飲食及住宿設施的島上人氣遊點ニジゲンノモリ（Nijigen no Mori，二次元之森），便是個可體驗《蠟筆小新》、《火の鳥》、《火影忍者》及Hello Kitty等多元動漫遊趣的偷閒夢樂園。文、圖：林逸



鳴謝：淡路島觀光協會、Peach Aviation



協力：Muko、Angie＠Mukoangie



蠟筆小新 冒險大作戰



自從前年7月登陸淡路島北部的兵庫縣立淡路島公園後，二次元之森這個多元化遊樂設施，一直深受遊人愛戴，這趟隨着關西觀光大使Mukoangie的兩位成員Muko（木哥）及Angie（杏子）來訪，更能深深感受箇中魅力。



《蠟筆小新》冒險公園便是二次元之森的重點遊樂設施，顧名思義，公園以《蠟筆小新》一眾主角為主題，五十三座造型各異的《蠟筆小新》主角造像擺設遍佈園中，小新、小白、小新的爸爸及媽媽、小葵及吉永老師等都是「打卡」對象。園內還有兩項遊樂設施，アッパレ！戰國大冒險！（壯烈！戰國大冒險！）是個按照《蠟筆小新》劇場版《風起雲湧-壯烈！戰國大會戰》的場景設計的戶外索道攀爬園地，可細分為離地一米、三點五米、四點五米及八米等四種路線可供挑戰，費用由800日圓（約57港元）至3,300日圓（約237港元）不等，這趟木哥及杏子便嘗試了離地四點五米的路線，成功走過獨木橋、車胎陣及繩索區等關卡。接着他倆再暢玩チャレンジ！アクション仮面飛行隊！（挑戰！行動蒙面飛行隊），戴起小新扮演動感超人的帽子及繫上安全索，便可在離地最高約八米的半空索道飛越百多米長的湖區，過程相當刺激，費用2,000日圓（約143港元）。



更令人興奮是二次元之森剛在4月中旬迎來以超人氣動漫《火影忍者》為主題的全新遊樂園區「NARUTO×BORUTO忍里」，內有展示等身大《火影忍者》角色的巨大火影岩，也有木葉忍者村、解謎遊戲及忍者迷宮逃脫玩意等遊樂設施，料會吸引更多動漫迷來到二次元之森。



到二次元之森暢玩，不妨入住去年5月在園區內開業的豪華度假村GRAND CHARIOT北斗七星135°，二十三幢以繭為設計概念的別墅式建築散落整個山丘，當中面積最小的一幢式「繭屋」，室內也有四十方米，而最大的「三連繭」別墅，更有六十方米的室內面積，加上每幢別墅都有個偌大的半圓形露台，不論日間賞景或晚上觀星，同樣寫意。



二次元之森



地址：兵庫縣淡路市楠本2425-2（兵庫縣立淡路島公園內）



電話：81 799 64 7061 網頁：nijigennomori.com



旅遊記事簿







持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）



樂桃航空（Peach Aviation）由香港至大阪，單程機票約730港元起，未連稅項及相關附加費用。



網頁：www.flypeach.com



GRAND CHARIOT北斗七星135。住宿連早餐及晚餐，以及《火の鳥》體驗，由62,000日圓（約4,446港元）起。



網頁：awaji-grandchariot.com



由大阪難波站及神戶三宮站乘高速巴士至淡路IC，轉乘免費接駁巴士可達二次元之森。www.awajishima-kanko.jp（淡路島觀光協會網頁）



