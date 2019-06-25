﻿澳門藝賞「人間樂園」

最近有到訪過澳門的話，應該會發現當地多個旅遊度假村及酒店正舉辦藝術展覽，以響應為期四個月的「藝文薈澳」一系列活動。是次記者在永利皇宮新設的藝術館，參觀了由Chip Tom策展的《永利藝賞——人間樂園》展覽（展期由即日至10月6日），展覽名稱以荷蘭畫家Hieronymus Bosch於文藝復興時期創作的傑作命名，「雖然沒有人確切知道Hieronymus Bosch對這幅畫的真正含義，但大多數學者認為這是畫作對善與惡的寓言及警示，它描繪了生命的美麗和奢華，同時告誡我們放縱的危險。」Chip Tom期望大眾觀看每件作品時，可喚起一些情感、記憶。



甫踏入藝術館，映入眼簾的是兩個由LED媒體展示牆、五米乘六米的藝術裝置——《融化的記憶》和《澳門流》，在場不少人駐足觀賞，甚至席地而坐慢慢看其變化。前者由數據油畫、數據雕塑和光線投影組成，將記憶提取的神秘過程轉化成數據蒐集，讓人儼如置身於土耳其藝術家Refik Anadol創造的「回憶」之中。另一大型裝置《賽倫斯．杜古德》，乍看之下，甚有TeamLab的感覺。美國藝術家Jennifer Steinkamp利用數碼投影，以彩色移動影像帶領觀賞者進入一片寧靜之境，雖然沒有聲光效果，但三幅牆壁同時展示動畫作品，如夢似幻地闡釋電流如何在雲中形成，既真實又虛幻。Chip Tom直言，展示Refik和Jennifer的作品，目的是讓觀眾被藝術品所包圍，並從中放鬆自己。



芸芸藝術品中，筆者最深刻的是意大利藝術家Edoardo Tresoldi的《聖禮》，因為肉眼觀看與在手機或相機鏡頭下的影像有所差別。藝術家運用獨一無二的技巧以鐵絲網來進行視覺投射，呈現一座帶有強烈當代感的建築。因光線決定了不同角度和距離的可視程度，所以在現場以肉眼觀看、五點三米高的《聖禮》比較昏暗和平面，反而通過鏡頭反映出來，顯得光亮得多，而且層次分明，更具立體感。



文：Katrina（澳門） 圖：Gary Tsai（澳門）



