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﻿夏日專屬 抗菌噴霧

2019-06-26 列印
﻿夏日專屬 抗菌噴霧
﻿夏日專屬 抗菌噴霧
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 天氣炎熱，細菌容易滋生，真的要經常保持個人衞生，除了傳統酒精搓手液，巿場上亦有更多新選擇，如airDefender最近推出的長效抗菌抗病毒噴霧，加入全新量子級光觸媒技術，只要把產品噴於手上或襪子上，便會形成高機能性抗菌、抗病毒隱形保護膜，期間毋須補噴，即使洗手濕水後仍維持抗菌效果，可持續長達八小時之久。系列有四款設計及容量，更設有8ml迷你版，體積細小的骰，方便放於手袋內，隨時使用。

售價︰$25起

文︰Angel

查詢︰www.airdefender.com

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