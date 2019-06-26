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﻿居家旅遊翻譯助手

2019-06-26 列印
■機身小巧，重量如一部手提電話。
■另備有錄音筆功能。
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　　不少港人家中都有外傭，有時都會出現雞同鴨講情況，TranSay Touch多國語言翻譯器便可解決大家在語言上的溝通問題。這翻釋器提供多達72個國家及地區語言，包括菲律賓語、印尼語、泰語、西班牙語、日語、韓語等，無論居家或旅遊都可以幫到手，而且具有雙向翻譯，可提供彼此對答功能。此機同時支援4G Lte、3G及Wi-Fi，只須插入SIM卡後便可使用，另備有錄音筆功能，方便紀錄會議或公務，最讚是機身小巧，旅行出Trip都方便攜帶呢！

售價︰$1,880 文︰Angel

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