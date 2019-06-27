﻿長崎BIO PARK動物自由行

大自然由人類及各種動、植物組成，大家共享這地球資源，本來就不應多設界限，可惜城市發展將人與自然界愈推愈遠，現時想親親動物，唯有往動物園去，日本長崎縣設的長崎BIO PARK便嘗試將「籬笆」盡量拆去，讓人與各動物可共享自由空間。



文、圖：Rachel 鳴謝：HK Express、長崎縣



自從今年年初HK Express開設了香港直航日本長崎（Nagasaki）的航線後，現時造訪當地真的方便多了。至於長崎除有大家熟悉的豪斯登堡外，還有甚麼好去處？原來由長崎市往豪斯登堡的途中，便有個極適合歇腳的中途景點長崎BIO PARK，更是親子遊的好選擇。這家長崎BIO PARK其貌不揚，看來與一般動物園無異，原來是三十年前由東京農業大學教授近藤典先生構思建成，其理念是「讓動物生活在其本來環境」，因此這裏不是動物園，而是生物展示園。



整個BIO PARK面積約三十萬方米，生活着二百多種類、約二千多隻動物，這些動物來自世界各大洲，因應牠們不同的棲息環境及性情，各有不同展示方式，例如習慣了與人接觸的袋鼠、黑狐猴及水豚等，幾乎都不設圍欄，於園區內自由與遊客展開互動。其中最不「客氣」可算黑狐猴，出奇不意便會跳上你肩膀，周圍找零食。還有貪吃的袋鼠，當看見遊人拿來零食，同樣不顧儀態，甚至會主動伸出小肉掌向你討食物。最優雅則是水豚，或許牠們身軀較肥大，動作緩慢，只是在我們腳邊優閒走動，時而往食物槽吃兩口零食，時而則往旁邊的溫泉池泡個熱湯（大圖），生活愜意！原來每年11月至2月期間，園區都會為水豚開設專用風呂，讓牠們活動筋骨，因為水豚習慣生長於湖邊或沼澤內，是動物界的游泳高手。



網頁：www.biopark.co.jp



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持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）







HK Express直航往返香港及長崎，逢星期二、四及六出發，單程票價798港元起，未連稅項及相關附加費用。



網頁：hkexpress.com







www.nagasaki-tabinet.com（長崎縣觀光網頁）



www.welcome2japan.hk（日本國家旅遊局網頁）