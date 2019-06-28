﻿按摩沙發 八變慳位

按摩椅一直以模仿人手按摩為設計概念，而且功能愈來愈多，不過狹小蝸居要找個位置擺放也是問題。最近有品牌研發出小型按摩沙發，高度不到一米，卻可變出八個形態，頭頸按摩功能效果更達專業級，有助快速鬆弛低頭族繃緊的肌肉！



文：阿卓爸爸 圖：褚樂琪 產品查詢：2173 7868



配備獨特子母球



傳統按摩椅要按摩頭頸部位時，多以滾球負責，利用不同角度向中央按壓，沒錯是舒服，但設計大多只見於Full Size大型按摩椅。OSIM花上多年時間將系統微型化，如最新推出的「8變小天后」紅啡色版按摩沙發，便設有位置精準及力度強勁的按摩系統。與一般四滾輪式按摩椅不同的是，用上獨特子母球按摩，上方是扁形滾輪，下方是一對立體魔力球。廠方指，魔力球能深層按摩頭肩部位，精準按摩痠痛點，有助減輕肌肉繃緊情況，而扁形滾輪則提供加強力度的按摩，專為現代低頭族而設。



阿卓爸爸試用時發現，扁形滾輪可對頸部作出承托及固定，然後給下方魔力球按壓肌肉。當滾輪向上提升，頸部更有一種「拉頸」感覺，頸椎偶意有被拉鬆開的舒暢。一般小型按摩椅由於椅背高度限制，沒有頭部按摩功能，但「8變小天后」椅背可獨立升高，「變形」前椅高度不到一米，完全伸展後卻可照顧到頸後風池穴。



舊式按摩椅由於椅背中央有滾輪軌道，不宜長期乘坐，「8變小天后」改善了這問題，不使用時可把大型椅背咕o臣蓋上，變成一張單人沙發，通過調校組件，又可變化出八個形態，非常實用。售價：$14,888（售價以品牌為準）



【測試評語】 足部按摩器完全收納



「8變小天后」可根據用家身形調整背部按摩器的高度及傾斜度，其按摩力度精準，按壓時不用擔心頸椎移位，原因是魔球力度會慢慢累積，配合上下移動把力度傳入肌肉，安全度較高。此沙發闊約兩呎，椅背後方只須預留20cm空間，足部按摩器更可完全收納於椅下，比傳統肩頸按摩椅慳位34%。