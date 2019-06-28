﻿台灣玉山 挑戰最高峰

眾所周知，台灣是個峻嶺連綿的狹長小島，幾個主要山脈貫穿全台，當中最高峰玉山主峰，海拔便高達三千九百多米，對登山人士來說無疑極具挑戰性，每年便有數以千計朋友專程飛赴台灣，體驗高山遠足的樂趣。



文、圖：Kengi 鳴謝：台灣觀光局



玉山國家公園是台灣第二座國家公園，成立於1985年，屬於典型的亞熱帶高山型國家公園，海拔落差達到三千六百米，地域跨越南投、嘉義等數縣，總面積達十萬三千多公頃，當中設有不同難度的登山路線，然而對大部份登山者來說，最想挑戰的定是玉山主峰，從塔塔加鞍部的登山口住宿一晚後出發，約兩日一夜行程便可成功登頂，過程不算太辛苦，適合中級或以上程度的登山者，最好預約行山導遊帶隊以確保安全。若是團體出發，不妨向國家公園管理處預約隨團戶外解說領隊（每天只限一團申請），他們具備專業知識，能令旅程增添不少樂趣。



首次攀玉山的話，海拔二千五百米左右的塔塔加登山口是理想的起點，此處空氣清爽，步道的初段起伏不大，只可惜在我登山當日的天氣不太理想，沿途除有濃霧籠罩，更不時灑着毛毛細雨，不過感覺卻似在仙境中行進，多添幾分詩意。



步道每隔幾公里便設有休息亭，設有簡單的洗手間，方便登山者隨時休歇，休息亭更常有鳥兒停靠，像玉山噪鶥、栗背林鴝等，是觀鳥的好地方。



只是及後雨勢增強，我們唯有加快步伐，順利於中午時段抵達當晚下榻的排雲山莊。休息一晚後，我們翌日清晨二時冒雨出發，硬着頭皮繼續前行，沿路大家都在互相支持打氣，終於皇天不負有心人，我們踏上最後一級階梯，在完成登頂一刻，心情實在激動呢！



旅遊記事簿



前往台灣須申請入台證，可透過網上辦理簽證。



網頁︰www.immigration.gov.tw







中華航空來回香港至台中，經濟客位機票1,677港元起，已連稅。



網頁︰www.china-airlines.com







玉山塔塔加東埔山莊每人每晚為300元新台幣（約75港元）。



網頁：dongpu.mmweb.tw







www.ysnp.gov.tw（台灣玉山國家公園網頁）



taiwan.net.tw（台灣觀光局網頁）