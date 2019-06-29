  • 2019年6月29日 星期六
  • 30º
  • 80%
熱門： G20習特會中環逃犯條例蔡少芬

日報新聞 > 副刊

﻿人氣家品 夏季減價開催

2019-06-29 列印
﻿人氣家品 夏季減價開催
絲巾圖案水杯 原價$100優惠價$50
富士山造型筷子架 原價$50優惠價$35
抗菌防臭拖鞋 原價$240優惠價$168
咕o臣套 原價$150至$500 優惠價$75至$250
TOUJOURS 茶杯及碟 原價$130 優惠價$91
TOUJOURS茶壺 原價$180 優惠價$126
有田燒小碟 原價各$100起優惠價各$50起
Previous Next

        日本人氣家居品牌Francfranc春夏系列於即日開始舉行大減價，多款家品低至半價發售，並且於實體店及網上商店同步進行，方便大家隨時購物。

文︰Angel　部份圖片︰陳鐵剛

髮型︰HH Salon@Ron Ng

        　　精緻小家品能為家居增添生氣，隨舊迎新，定能為家居添上煥然一新的感覺。 日本人氣家居品牌Francfranc春夏系列於即日開始推出大減價行動，家俬、居家裝飾、餐具及毛巾等都有低至七折優惠，逾八十款咕o臣套更以半價發售。大家入貨時留意部份咕o臣套有買二件額外9折、買三件額外85折之優惠，約齊三五知己選購，就可買得更抵。

查詢︰hk.francfranc.net
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd