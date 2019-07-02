﻿海洋光譜號 美食郵輪假期

享受郵輪假期，美食絕對是一項重要元素，皇家加勒比國際遊輪在打造旗下最新成員海洋光譜號（Spectrum of the Seas）時當然深明此道，船上多達約三十個餐飲設施，絕對是賣點！文、圖：林逸



鳴謝：皇家加勒比國際遊輪



原來在排水量約十六萬八千噸、最多可載客五千六百多人的海洋光譜號，便有大約三十個餐飲好選擇，餐廳、美食站至酒吧均一應俱全，既有免費的，也有須付費的，任君選擇。



以一眾免費餐飲設施為例，最精采的當然是打通三樓及四樓，並從五樓天花垂下一座巨大藝術品的主餐廳，最多可同時容納一千八百八十四人用膳，品嚐早、午、晚三餐供應的中、西美食。同屬免費的還有位於十四樓的Windjammer自助餐廳，琳琅滿目的自助美食足讓人患上選擇困難症，值得留意是在此還可找到首度亮相的麵食主題專區「味好麵吧」，對愛吃麵的華人旅客來說，自然極為吸引。至於其他的免費餐飲選擇，還有分別供應熱狗、意大利薄餅、中式刈包等的美食站式食肆，以及二十四小時提供輕食、糕點及飲料的餐廳，加上送餐到房的服務，縱使在任何時間感到肚子餓，也絕對不愁沒東西吃。



只是船上更受注目的，還是各家付費餐廳，特別是為迎合中、港兩地的華人旅客口味，船上便有船隊首家正宗川菜料理食府「川谷薈」，也有供應一人一爐半自助式火鍋的「海涵火鍋」，至於設計充滿奇幻感覺的Wonderland餐廳，則跟北京人氣烤鴨食肆大董合作，變成「大董意境坊」，配合呈獻精采廚藝及表演的鐵板燒餐廳、日本料理店，以及同屬首度登場的咖啡茶飲及甜點店「咖語茶道」（Leaf & Bean）。



此外，還可找到以扒類美食見稱的扒房「Chops Grille」及跟名廚Jamie Oliver合作的「Jamie's Italian」，選擇相當豐富。



皇家府邸 專用食肆



在海洋光譜號，還有兩個別具特色的區域及用餐好去處，那便是專供入住皇家府邸級別一眾金卡套房及銀卡套房客人專享的餐廳及酒廊，為入住套房的客人提供一個相對私密的用餐環境。



金卡專享餐廳及酒廊位於十六樓船頭，設計低調奢華之餘，更附設一個可賞到全船最佳海景的休閒觀景平台，而在十四樓的銀卡專享餐廳及酒廊，氛圍雅致時尚，在此除可嘗到各式單點美食，更有個迷你自助餐區，有多款中式點心、老火中湯及精美甜點等可供品嘗，同屬偷閒好去處。



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