﻿尋味澳門（1） 土生葡人懷舊糕點

早前適逢長假期到澳門度周末，懶洋洋地享受陽光和暢泳之餘，亦不忘隨當地友人尋覓地道葡式甜品小吃，從必食葡撻到祖傳懷舊糕點，體驗土生葡人的兒時口味。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



澳門土生葡人的傳統小食歷史源遠，除了大熱葡國蛋撻和木糠布甸外，蟲仔餅和牛油糕更是當地友好最喜歡的兒時美食，而三代相傳的土生葡人老店金燕的手工糕點更是不二之選。



金燕葡式食品至今屹立澳門逾一個世紀，前兩代以家庭式經營，及後由第三代人在南灣設店，並沿用土生葡人的祖傳食譜炮製葡式手工糕點，百年風味至今依舊，而被列入澳門非物質文化遺產。Fifi當地友人本來嚷着要吃童年最愛的蟲仔餅Bicho Bicho（$55）牛油曲奇，碰巧朱古力味蟲仔餅（$55）出爐，又改變主意。



古法烘焙 手工糕點



原味蟲仔餅是唧成毛毛蟲狀的牛油曲奇，口感微酥又不失結實，然而較坊間的牛油曲奇小膩；朱古力蟲仔餅則散發樸實果仁烤香。至於土生葡人家傳戶曉的西洋牛油糕Alua（$80），有說源於印度及阿拉伯國家，經葡萄牙傳入澳門，亦有指在十九世紀中葉，由土生葡人搓煮麵粉，拌入欖仁、椰絲、椰汁和牛油，再經冷藏而成的甜點，解凍過程在糕點外層衍生糖衣，亦同時為香軟煙韌又不失黏糯的牛油糕增添微脆口感。雖然牛油糕真正來源無從稽考，卻是土生葡人聖誕節的必備甜品。另一款友人喜歡的節慶雞蛋糖（$30/5粒），由蛋黃、椰汁混煮而成，外附杏仁片的雞蛋糖，恰如口感黏軟的鹹蛋黃，又有葡萄牙蛋黃糖果Beija-me Depressa（Kiss Me Quickly，中文意譯：趕快親我）的影子，區別在於後者沿用糖漿，混合黏米粉餞蛋黃，且外層撲上糖粉。Fifi則獨愛沿用白豆粉、椰汁和欖仁入饌的豆撈Ladu（$55/需預訂），入口清新軟糯且不過甜，恰如東瀛蕨餅Warabi Mochi，且散發近似Kinako黃豆粉的烤香。



至於澳門馳名的葡撻Pastel de Nata，當地友人着Fifi得遵從品牌效應，首選安德魯而次選瑪嘉烈，便到路環重拾以鮮奶油取代傳統葡式麵粉混合水調較蛋漿的安德魯蛋撻（$10），享用香滑豐盛蛋羹配千層油酥皮的出爐蛋撻。另一大熱甜點木糠布甸Serradura，由於製作簡易，只需拌勻忌廉和煉奶，再撒下Marie茶餅碎便成，土生女生以自家製版本為傲，反而同行的型男，運動後慣常往沙度娜外賣-18°C的冰火木糠布甸（$28）降溫。



a. 金燕西洋牛油糕葡式食品



地址：澳門南灣龍嵩正街105號



查詢：+853 2897 4198



b. 安德魯餅店



地址：澳門路環戴紳禮街1號



查詢：+853 2888 2534



c. 沙度娜



地址：澳門氹仔舊城區地堡街泉福新村第一期第六座嘉裕閣地下AA舖



查詢：+853 2883 8688