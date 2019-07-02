心水清的迪士尼粉絲，應該記得2017年樂園內增設了「魔法化妝廳」，而今次「童話藝坊——魔法化妝廳」可說是升級版，新化妝廳更華麗，儼如進入童話國度般，加倍夢幻。記者聯同小模特兒Lena親身體驗，過程大致與之前相若，主要由仙女教母實習生陪伴小女孩挑選公主禮服，七款全新「魔法化妝廳」獨家公主禮服，包括《魔雪奇緣》的愛莎女皇和安娜公主、《美女與野獸》的貝兒、《仙履奇緣》的灰姑娘、《白雪公主》的白雪公主、《睡公主》的愛洛公主和《魔髮奇緣》的樂佩所穿禮服。
細看會發現禮服手工更細緻，剪裁更立體。換衫後便可在化妝廳Set頭、化妝、美甲，然後佩戴專屬假髮、皇冠及飾物，最後拿起權杖唸起魔法咒語「Bibbidi-Bobbidi-Boo」，即變身為公主，全個過程需時約三十分鐘起。
現時有兩個體驗系列，分別是二千多元的「城堡系列」和索價近四千元的「皇室系列」，兩者基本內容相同，包括髮型設計、公主禮服、專屬皇冠及權杖、飾帶、指環套裝、小公主飾物袋、化妝、美甲套裝，都可帶回家，並附送相片，後者更可額外擁有相簿或童話冊，以及「迪士尼魔法書房」入場證（官網訂購者），若想最全面體驗，皇室系列便最適合不過。變身公主後，當然要巡遊一下，玩遍和公主相關的遊樂設施，譬如以公主故事為靈感的童話園林、灰姑娘旋轉木馬、迪士尼魔法書房等等，盡興而歸。
文：陳麗斯
圖：黃頌偉 小模特兒：許森喬（Lena）
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