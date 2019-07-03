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﻿$2換購沖繩海鹽雪條

2019-07-03 列印
﻿$2換購沖繩海鹽雪條
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  潮流興Crossover，今次輪到拉麵跟雪條品牌推出聯乘作，獲米芝蓮一星殊榮的日本拉麵店「Tsuta蔦」之香港銅鑼灣店剛踏入兩周年誌慶，特別邀請香港特色雪條潮牌Nice Pop合作，限量生產沖繩海鹽雪條（伴番茄乾碎），名為「喜の淚」Tears of Joy。沖繩海鹽雪條特別之處，是用上Tsuta用以煮製鹽味拉麵湯底的沖繩海鹽，鹹酸甜和奶香多種口感混和一起。現凡到銅鑼灣分店惠顧任何一款拉麵，只須加$2便可換購一支，留意推廣日期至7月7日（日）。

文︰Angel

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point地下2號舖

查詢：3188 2639
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