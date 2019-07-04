﻿美食×工作坊 親子餐廳樂園

將軍澳中心最近大翻新，同時有不少全新品牌進駐，其中之一就是Chocolate Rain Forest。由知名插畫家麥雅端（Prudence）設計的本土品牌Chocolate Rain，踏入第十九個年頭，特別開設一家佔地極廣的親子餐廳，結合餐飲及工作坊，成為一家大細好去處。文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛



親子餐廳向來是小孩「放電」好地方，但Prudence卻有不同看法。「我不希望親子餐廳只是單純讓小孩『放電』，這樣很無聊吧！我希望他們在短短兩小時內，娛樂之餘，也能吸收知識。所以我們提供不同工作坊，可以為Chocolate Rain玩偶縫衣服、為它的陶瓷塗顏色，甚至推出Stem工作坊，小孩子總有得着。」餐廳設有繽紛奪目的吹氣設施，如波波池及滑梯，大人、小孩一樣可盡情玩樂。又有大型精品區，除放滿Prudence最新創作，也出售棒棒糖、餐具、玩偶等，包羅萬有。



大家玩樂過後，便要「祭五臟廟」。餐廳不設散點，只供應下午茶餐，但餐點天天換款，保證每次來都有驚喜。下午茶由曾任米芝蓮三星餐廳的大廚設計，大部份食物均是自家製作，誠意滿滿，如每天轉口味的迷你馬卡龍、自家搓製的粒粒意粉，甚至以法國紫薯製作的紫薯蓉等，各具特色。「我們製作食物有三大宗旨──無添加、有機，以及拒絕一切零食。例如湯品，大廚每天到街市搜羅新鮮食材，回來才決定煲甚麼湯，有時還配以自家包製的手工雲吞」！



每天限量供應二十瓶鮮榨果汁，特意請來本地廠房製作，每款以幾種果汁調配，每日即製即送，以確保質素。當中的「男神女神」，選用西柚、藍莓、香蕉特製，排毒消脂；「老頑童」精選紅石榴調製，有助降膽固醇，健康又美味。



Chocolate Rain Forest



地址：將軍澳唐德街9號



將軍澳中心地下G32號舖