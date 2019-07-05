﻿智能保鮮雪櫃 肉類蔬果並存

傳統雪櫃，鮮肉和蔬果要分開放置，因鮮肉要乾燥環境保存，而蔬果則要保持相當濕度。最近西門子推出iSensoric智感零度法式多門雪櫃，其中Hyper Fresh Premium 0℃保鮮室設計，除可保持最佳冷藏溫度，更能讓鮮肉和蔬果「共存」，全因可以設定個別儲存格的濕度。



文：阿卓爸爸 圖：陳鐵剛



產品查詢：2511 2323



別以為食物及藥材等放進雪櫃就不會變質，對於需要嚴格保鮮的食材，低於冰點雪藏的話，會令食物味道變異。另外，若雪櫃經常打開，冷熱溫差所產生的倒汗水，亦會影響乾貨海味或藥材的品質。



西門子新推出的iSensoric智感零度法式多門雪櫃（型號：KF86FPB2A），備有Hyper Fresh Premium 0℃保鮮室設計的保鮮格，內裏有品牌獨家智能技術，利用分佈於機身的十一個感應器，實時自動檢測及控制保鮮格的溫度和濕度，任何食材均可在最佳環境下冰鮮。廠方指，新設計可以鎖住食材鮮味及保存豐富的維他命及營養。此保鮮室設計另一特點，是保鮮格可以左右獨立調校高、中、低濕度，濕度由20%至80%，在預設的濕度儲存環境下，能延長食物的保鮮期。



內置抗菌過濾器



阿卓爸爸借來新機測試，發現雪櫃內裝上多個專業級USB探測器，原來是專家用作測試Hyper Fresh Premium 0℃保鮮格在香港環境下的實際使用情況，可看到廠方相當嚴謹。品牌工程人員表示，此雪櫃糅合嶄新感應技術，目的是重新定義新世代雪櫃標準，除了0℃保鮮室，又有不用添加水份的濕度系統，以達至最佳保鮮效能。雪櫃還內置專利IZA抗菌過濾器，提供高達99.99%抗菌防霉，用家又可通過雙輕觸式電子圖形控制屏，簡單調控各種功能。售價：$23,990



【測試評語】 359公升容量



西門子這部新雪櫃做到長時間0℃保鮮，效能屬同級罕見，阿卓爸爸於一星期前放入紅蘿蔔及番茄等作測試，結果在智能濕度調控下，食材表面未有出現白色膠狀物質，保鮮效能出色。雪櫃容量為359公升，上方是左右開啟，闊度及深度驚人，可放入闊60cm、長20cm的蛋糕，下方冰格則是拉出式。