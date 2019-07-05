﻿法國昂熱君度酒香

人漸長，才知以往看世事很表面，像以前偶然嘗到橙酒煮班戟，吃來香甜味美，便以為橙酒平易近人，誰不知它酒精含量達百分之四十，為極「啃」的烈酒，其原名叫君度（Cointreau），源自百多年前的法國昂熱（Angers）。文、圖：Rachel



鳴謝：法國商務投資署Business France、法國五月美食薈Le French GourMay



法國盧瓦爾河谷（Loire Valley）不但盛產葡萄酒，更是君度橙酒的故鄉，由設於昂熱的君度酒廠發明。酒廠由Edouard-Jean及Adolphe Cointreau兩兄弟於1849年創立，他們家族本經營糖果及糕點，後因發覺市場對優質烈酒需求大，於是二人嘗試用櫻桃釀酒，結果大賣，惟始終難打入年輕人市場。直至酒廠第二代Edouard接手家業，他嘗試以橙皮代替櫻桃釀酒，希望帶出清新感覺，終於1875年，酒廠正式釀製了君度橙酒，此酒後於世界各地亦獲獎無數，風靡歐美各地，尤其討得年輕女性的歡心！



百多年後的今天，君度酒廠仍堅持採用家族秘方釀製橙酒，採用非洲甜橙皮及巴西苦橙皮等混合蒸餾而成，除傳統口味，近年又新創了「Blood Orange」及「Noir」兩款新橙酒，前者用法國本地血橙釀製，後者則混合了干邑。



世界唯一釀造地



筆者早前便親身來到君度酒廠一遊，我們由職員帶領，先來到蒸餾室，只見一排排巨大的銅製蒸餾器，非常壯觀，據職員介紹，這裏是世界唯一釀造君度酒的地方，現時年產量達一千五百萬瓶，外銷至約一百五十個國家。繼而我們便來到歷史展館，了解君度酒的前世今生，除文字及圖片介紹，最精采是館內還陳列了不少古物，包括上世紀大量君度酒廣告海報及不同時期的酒瓶設計，還展示了不少君度酒的冒牌「A貨」，驟眼看來幾乎與正版無異，看來抄襲這工夫，無論古今東西，都是平常事！



Cointreau Distillery



地址：2 Boulevard des Bretonnières, 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou, Angers



電話：33 02 4131 5050



時間：11:00-18:00（星期日及一休息）



門票：兩小時導賞遊加品酒每人



12歐羅（約106港元）



網頁：www.cointreau.com



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照均可免簽證入境法國。



查詢： 3752 9900



（法國駐港澳總領事館）







法國航空由香港經巴黎來回南特，經濟客位票價約5,115港元起，已連稅項及相關附加費。



網頁： www.airfrance.com.hk







由南特乘火車至昂熱約四十分鐘，車費約106港元。



網頁： en.oui.sncf







ee.france.fr（法國旅遊局網頁）