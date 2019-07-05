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﻿E3遊戲展之最

2019-07-05 列印
■《Final Fantasy VII Remake》
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　　今屆E3遊戲展上月已圓滿落幕，縱然這次有PlayStation、EA等大廠缺陣，但依然不乏矚目新Game登場。主辦方日前就公佈了由全球媒體參與票選的「Game Critics Awards」得獎名單，結果由Square Enix的《Final Fantasy VII Remake》奪得Best of Show大獎。雖則廠方已表明，這款完全重啟的經典將以「斬件」形式推出，仍無阻它成為大家心目中最佳展出遊戲，而且亦同時獲選為今年Best Console及Best RPG遊戲。或許大家看到得獎名單，會奇怪為何部份勁作落空？實情按大會規則，未有提供試玩的作品統統不獲入選。文：Joe

網址：gamecriticsawards.com/winners.html
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