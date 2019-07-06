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﻿旅遊用品展 即日開鑼

2019-07-06 列印
﻿旅遊用品展 即日開鑼
Adidas童裝涼鞋系列 原價各$299（現提供七折優惠）
﻿旅遊用品展 即日開鑼
All Terrain 兒童天然草本防蟲噴霧及嬰幼兒防曬霜系列 系列提供八折優惠
Go Travel旅行用品系列 原價$38至$398 （現提供八折優惠）
Hallmark 四輪硬框硬篋 優惠價$699至$899
Adidas童裝風褸系列 原價$449至$499（現提供七折優惠）
﻿旅遊用品展 即日開鑼
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        暑假快到，又是一家出外旅遊的日子，Aeon由即日至7月10日舉行旅遊用品展，各款旅遊必備物如旅行篋、戶外用品、旅行服裝等，皆有折扣優惠，讓大家出門作好準備。

　　每次外遊都為添置旅遊用品而大費周章？Aeon由即日至7月10日舉行的旅遊用品展，相信能為各位提供一站式掃貨的好選擇。場內除有旅行篋、戶外服裝、旅行用品外，還有防曬及防蟲噴霧等，可說一應俱全，而且大部份貨品會以低至七折發售，買得更抵。要留意部份產品只於特定分店提供。

查詢︰www.aeonstores.com.hk
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