﻿EXTRA BASS無線喇叭 夏日派對樂手

炎炎夏日，不管到沙灘嬉水，還是上船開派對，想搞好氣氛，怎能沒有音樂助興？Sony乘着熱浪帶來全新EXTRA BASS系列無線喇叭，防水防塵全天候播歌之餘，當中XB32及XB22同時設有燈效，隨節拍同步閃動，為派對搞好氣氛。



串連大合奏



有別於傳統只出得廳堂的無線喇叭，EXTRA BASS系列向來標榜全天候享樂，既可為街舞愛好者席地奏出EDM、Hip-Hop類型的音樂，也可以在沙灘、泳池派對上播放熱門流行曲，機身不但擁有IP67防水防塵，抵得住水和沙，就算跌人水中，亦會因喇叭懂得浮水，不會一沉到底，當中XB32及XB22更具備防鏽保護，浸了海水也不用怕，加上表面塗層為可清洗物料，回家後再清洗一下，更無後顧之憂。說到音色，XB32、XB22及XB12均裝有大型全頻喇叭單元及無源反射器，當中前兩者分別裝有一對48mm及42mm單元，XB12則內置單一46mm單元，不但音量充足，還充份發揮出EXTRA BASS系列的重低音特色，若然場地十分大，而手上有兩個以上的EXTRA BASS系列喇叭，大可使用「Wireless Party Chain」功能，直接將所有喇叭串連播歌，最多可以集合一百個喇叭齊齊合奏。



LED燈閃爆播歌



除了唱至聲嘶力竭，XB32及XB22尚有其他本領，可以把派對熱鬧氣氛進一步推高，先是Live Sound模式，一旦開啟，隨即使用DSP技術營造出更逼真現場效果，同時藉喇叭的多角度設計，將音樂擴散至更廣闊的範圍，大大加強音樂的立體感。自問音樂才華洋溢的你，又可嘗嘗Party Booster功能，拿起喇叭當作樂器，敲打不同位置會發出不同聲音，包括小鼓、大鼓及鈴鐺等，只要力度控制得宜，又跟得上節拍，閣下也可擔當出色的伴奏。強勁音樂仍不夠盡興？XB32及XB22還有最後一道撒手鐧──閃爍燈光，伴隨節奏在派對上同步綻放色彩繽紛的燈光效果，既可在《Music Centre》App中選擇閃動模式，XB32更可配合《Fiestable》App自訂充滿個人風格的燈色變化。值得一提的是，體形最大的XB32不但擁有24小時播歌的長氣續航力（EXTRA BASS模式為14小時），更可以經機背的USB輸出為手機補充電力。



SRS-XB32







文、圖：B1807 查詢：Sony/2833 5129



喇叭單元：48mm×2



NFC功能：支援



支援編碼：SBC、AAC、LDAC



接駁介面：USB、micro USB、3.5mm



體積/重量：238×84×83mm/900g



售價：$1,199