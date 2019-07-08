﻿Lenovo Z6 Pro 四鏡液冷旗艦

為開拓本地高階市場，Lenovo日前終於帶來定價親民及擁有四鏡攝力的S855旗艦Z6 Pro，不但隨手拍出48MP超清相片，還可一試HyperVideo錄影功能，低光及微距拍片表現尤其出色。文、圖：B1807 查詢：D1/8118 1888



Coldfront散熱提速



之前Lenovo在本地推出的手機，清一色屬中、低階型號，就在暑假來臨前，廠商一改市場策略，派出全新旗艦Z6 Pro開拓高階市場。新作裝有6.39吋FHD+ AMOLED水滴全熒幕，支援DCI-P3廣色域及HDR10顯示，並採用全程DC調光，有效減低畫面頻閃造成眼部疲勞，熒幕同時整合指紋掃描，實試指紋解鎖速度頗快。作為省招牌之作，Z6 Pro規格毫不馬虎，既有S855處理器，還內置8GB RAM及128GB ROM，電池容量高達4,000mAh，續航力不俗，亦支援18W快速充電。為讓系統長時間保持最佳效能，此機加入了Coldfront液冷散熱，藉快速冷卻避免手機出現過熱情況，就算大型遊戲也可以輕鬆應付。



專用拍片鏡頭



新款旗艦為求在影拍方面加分，十居其九裝上多個鏡頭，Z6 Pro也不例外，其四鏡頭系統包括擁有F1.8大光圈的4,800萬像素主鏡頭，支援ToF+PDAF雙重對焦，無論影人影景，拍出來的影像均充滿細節，放大畫面仍然非常細緻，不過檔案容量動輒逾20MB，頗佔儲存空間。其餘分別是125度超廣角16MP鏡頭、兩倍光學變焦的8MP遠攝及專為拍片而設的2MP鏡頭，支援OIS光學防震之餘，配合Hyper Video功能，手機拍片也可獲得穩定畫面效果，且可以應用超微距模式，由於對焦距離短至2.39cm，連肉眼也看不清的微細景物，都可以拍得一清二楚。至於自拍，Z6 Pro配備32MP前置鏡頭，並預設美顏模式。