﻿台東海岸競跑

台灣每年都有多項備受關注的大型競跑活動，每項賽事均具有地區特色，因而深受外國跑手歡迎，好像在台灣東部海岸景區舉行的長濱雙浪金剛馬拉松，便被譽為全台景色最優美的賽道之一，跑手可以沿途享受海風吹拂及欣賞日出美景，實在寫意。



文：Kengi 圖：Kengi、東部海岸國家風景區管理處



鳴謝：台灣觀光局、東部海岸國家風景區管理處



金剛大道 日出優美



長濱雙浪金剛馬拉松的名稱，不妨先跟大家拆字解說，話說長濱便是台東縣內最北端的一個鄉鎮，緊貼着花蓮縣。雙浪則代表着「海浪」及「稻浪」，意味跑手在跑道上便可賞到這兩種不同的「浪」。金剛就是長濱鄉的金剛大道，這裏跟海岸線形成直角兼有高低起伏，而沿着金剛大道奔跑時，更可遠眺到太平洋的美景呢！



今年的比賽雖然只是第四屆，也吸引到接近二千多名本地及外國跑手參與。比賽分多個組別進行，包括全馬、半馬及七點五公里的樂活組，起跑地點設在長濱國小，大會今年更首度將開賽時間提前至清晨四時五十分，目的是讓跑手們能在五時二十分左右走過金剛大道，可以欣賞到東海岸天邊的曙光，以及迎來日出美景。至於往後的競跑路線便是沿着海岸的台11線跑，分別經過八仙洞、長虹橋、北回歸線標碑等著名景點，並感受當地五大原住民部落的熱情。另為方便來自不同地區的跑手，大會更特別安排不同班次的專車在各地接送跑手，像我這趟入住的台東市，交通也相對便利。



這趟我參加的項目是二十一公里的半馬賽事，後段緊靠着東海岸的公路來回奔跑，風景優美，只是路上便有不少上落斜的坡道，會消耗不少體力，頗具挑戰性，幸好沿途都有當地市民吶喊及打氣，還有穿上民族服的原住民載歌載舞，令人倍感親切。終點在望，驟覺苦盡甘來，此刻我更發現在面前迎接跑手衝線的，除有大會攝影師，還有一列穿着整齊棒球制服的小朋友，原來他們正是長濱國小棒球隊的成員，在比賽當天當值，負責為每位跑畢全程的跑手送上完賽獎牌，非常有心思。再細看大會的完賽紀念品，便有吉祥物金剛獎牌及精美的毛巾，設計用心，叫人愛不釋手。



此外，賽事中心在賽後也繼續開放，為跑手列印證書，會場內還有兩列攤檔售賣地道美食及運動用品，只見完賽的跑手們都坐在草地上休息或躺下來曬太陽，令場內氣氛更添熱鬧，我也買來手工啤酒，邊暢飲、邊跟其他跑手們談天說地，度過一個愉快的早上。



網頁︰eastcoast-sport.ncom.tw