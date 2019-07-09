﻿避暑勝地 長野白馬森林小屋

日本長野縣白馬（Hakuba）地區，是個度假避暑的好地方，特別是住進區內的豪華森林小屋，除可享盡多元設施，更可寧靜避世作「森」呼吸，寫意到極。文：韋利



圖：韋利、Hakuba Hotel Group



鳴謝：Hakuba Hotel Group、HK Express



綠色世界 偷閒勝地



位於長野北阿爾卑斯山麓下方的白馬，向以冬季雪量充沛見稱，在此不但擁有多達十個滑雪場，更曾是1998年長野冬季奧運的賽場之一，一直都是個世界級冬日樂園。



白馬雖以冬日的滑雪世界最受歡迎，可是來到此刻的夏日檔期，這裏更會變身成為人氣的避暑度假勝地，全因區內被群山圍繞，又有碧綠清澈的溪流及湖泊，在夏日來訪，便可體驗包括溪降、激流、獨木舟、滑翔傘及登山遠足等多元化的動感玩意，而在當地的翠綠森林中，更建有許多融入自然的漂亮別墅，讓人前來玩樂度假，好像我們這趟便專誠來到白馬酒店集團（Hakuba Hotel Group）旗下的豪華別墅Phoenix One Chalet下榻數天，靜享這片純淨天地。



從東京乘北陸新幹線列車來到長野站，再轉乘酒店接駁專車前往白馬，一路上盡是動人的夏日景色，高聳險峻的蓋雪連峰下已換成一片新綠，清新的夏日氣息，教人心曠神怡，終於轉進深入八方尾根茂林中的Phoenix One Chalet，只見傳來幽香的高聳樹木間，便是一幢三層高的豪華小木屋，感覺一下子如進入隱世的童話國度，大家隨即發出雀躍歡呼的聲音！



趕緊走進屋內參觀，以自然木飾佈置的偌大客廳中，最先映入眼簾便是那扇巨大的落地玻璃窗，窗前的綠林景致，立時叫人煩惱盡消。慢慢細看，只見可容納最多十人的四房別墅，設備可謂一應俱全，既有花崗岩日式風呂浴室，又有桑拿浴室及私人健身室，甚至連洗衣房、具烘乾設施的滑雪用品存放室等均無一或缺，加上還有足球機及免費的電影娛樂系統，足不出戶已覺寫意，在此能跟好友獨享這私人天地，更是教人心花怒放！



Hakuba Hotel Group



費用：Phoenix One Chalet及AMO 54均須最少入住三晚，每晚分別由18,250港元及11,388港元起；One Happo須最少連續入住五晚，每晚43,800港元起。



網頁：hakubahotelgroup.com



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往日本均免簽證。



查詢：2522 1184（日本領事館）



HK Express來回香港及東京成田機場或羽田機場，單程機票由798港元起，未連機場稅、燃油附加費及其他相關費用。



網頁：www.hkexpress.com



Phoenix Chalet雙房別墅，住宿三晚或以上，每晚6,570港元起。



網頁：www.rentalchaletshakuba.com



www.go-nagano.net（長野縣旅遊網頁）



www.welcome2japan.hk



（日本國家旅遊局網頁）