﻿尋味澳門貳 舊味拌手禮

澳門懷舊糕餅多不勝數，人氣雞蛋卷和杏仁餅以外，還有肉切酥和盲人餅等風味小吃，老店至今按傳統手工秘製風味糕點，Fifi此行在當地友人引領下，走遍弄巷搜羅手信，回港與朋重拾舊味。



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



傳統手工中餅



早前趁着長周末到澳門小休，並相約那邊饞嘴友人敘舊，且順道往他們鍾情多年的老店舖搜羅美食手信，嚐盡土生土長澳門人的童年滋味。



人氣澳門美食伴手禮首推杏仁餅，澳門友好齊聲稱讚最香，逾半世紀老餅家的手工蛋黃肉心杏仁餅（$7/件），炭燒香氣遠飄巷裏，傳統手搓綠豆粉糰混了花生醬提升香氣，而薄透鹹蛋黃夾糖漬肥肉心更是靈魂，甘甜平衡且有雙重油香，脂肪在烤烘過程慢慢滲透綠豆粉糰，熱騰騰的出爐杏仁餅，不但炭香和果仁撲鼻，且絲毫不膩，質感結實綿密而鬆化，又附碎杏仁口感，風味樸實。



澳門不乏歷史悠久的中式餅家，而百年老店晃記的手工老婆餅（$45/盒）更是最愛，出爐老婆餅的冬瓜蓉、芝麻和椰絲微甜清新，且口感黏糯軟綿煙韌，外層薄如金泊逐一小塊貼上的酥片香氣份外迷人。同行女生兒時鍾情沿用南乳冰肉當餡料的鹹風雞仔餅（$24），質感煙韌，南乳豬油味道濃烈且油潤無比，雖然非Fifi杯茶，卻是年輕土生美女兒時最愛的零食，或許這就叫Acquired Taste，需經年月累積才能欣賞的風味。至於金桃酥（$45）是傳統麵粉、糕粉、蛋黃、豬油搓成的酥餅，外皮鬆化而口味煙韌，微甜又不過膩。



逾八十年歷史品芳餅家的黃糖光酥餅（$6/2件），按傳統沿用麵粉、糖、雞蛋、油炮製，有別坊間因用上添加劑而質感較為Cakey的光酥餅，品芳的光酥餅入口恰如舊日般乾身而不失鬆軟，且相比白糖光酥（$6/2件），黃糖光酥更為香甜，風味天然。至於祐記龍鬚糖（$28/6粒），同樣是澳門女友人的少時回憶，師傅將麥芽糖磚不停拉圈，直至化身數之不盡且絲般幼細的糖絲，再裹着花生、芝麻、椰絲內餡，入口外層軟綿鬆化，且清甜爽口，內裏香氣四溢，且有粒粒口感。



雙重風味 手打蝦子麵



逾半世紀老字號大良鳳城蝦子麵，是澳門友人的童年回憶，香滑爽彈的手打蝦子麵（$84/12個），除了將蝦籽搓進麵糰，更在麵餅上撒下蝦子，增添雙重香氣。老闆叮囑一碗水配一個麵，口感柔軟幼麵煮2分鐘，粗麵只需1分鐘；麵痴Fifi以金華火腿的脂肪炸鹹風豬油，伴以陳年頭抽及蝦籽XO醬拌富咬口的粗麵，風味樸實且滋味滿溢。



a. 最香餅家



地址：澳門新馬路夜呣街12號B地下A座



b. 晃記餅家



地址：澳門氹仔官也街14號



c. 品芳餅家



地址：澳門新馬路十月初五街80號



d. 祐記龍鬚糖



地址：澳門瘋堂斜巷25-B



e. 大良鳳城麵家



地址：澳門清平直街27號