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﻿零塑膠包裝 便攜美肌品

2019-07-10 列印
﻿零塑膠包裝 便攜美肌品
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  當大家正在講環保走塑時，有沒有想過我們怎樣可以從日常生活中減少即棄塑膠產品呢？Zebo多用途環保梘液蛋，就是為走塑時代而設，環保梘液蛋以零塑膠包裝為理念，獨立包裝，方便攜帶旅行，卻不會造成無謂浪費。另產品不含硫酸鹽、 對羥基苯甲酸、矽及動物成份，遇水即溶，可用作沐浴、洗髮及剃鬍，敏感肌亦適用。

文︰Angel

售價︰$88/30粒

查詢︰www.facebook.com/myzebo
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