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﻿悠閒水療住宿體驗

2019-07-10 列印
﻿悠閒水療住宿體驗
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　　都巿人生活繁忙，放假應慰勞一下自己，即使留港消費都要好好享受一下。帝苑酒店Sky Club由即日起至9月30日便推出雙人悠閒水療住宿體驗，住客可享雙人60分鐘香薰按摩療程、雙人高級客房住宿一晚，以及J's酒吧或Le Soleil越南餐廳下午茶或池畔午餐。食住高級享受，更可以歎番個頂級Spa，是真正洗滌心靈之旅，留意需最少三天前預訂。

文︰Angel

查詢：2733 2800
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