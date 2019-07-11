  • 2019年7月11日 星期四
  • 29º
  • 84%
熱門： 寶礦力連儂牆DSE逃犯條例狀元

日報新聞 > 副刊

﻿哈台熱捧 人氣拌麵

2019-07-11 列印
葱油嫩雞拌麵 $62 葱油做法繁複，每朝拉油特製，味道特別香濃。
高山冷泡茶 $22 茶底是四季春，濃香醇厚，以冷泡方式沖調。
黑糖珍珠鮮奶 $33 用上鮮奶及台灣直送黑糖和珍珠沖製，甜而不膩。
■一室木系感，加上具台灣味道的壁畫，舒服親切。
清燉牛肉湯麵 $72 湯頭熬煮五小時而成，不加味精，清甜濃郁。
台灣香腸 $32 台灣香腸切得薄身，味道如港式臘腸。
滷鴨舌 $46 滷水鴨舌是店子招牌，滷水味濃不鹹，鴨舌滷得入味。
Previous Next

         台式拌麵漸受歡迎，例如來自台灣的曾拌麵、KIKI拌麵等，都有不少捧場客。當中的老媽拌麵除了在台灣開了堂食店，最近更進駐將軍澳中心，開設首家香港分店，供應牛肉湯麵及拌麵，一眾哈台食客，又有好去處。

文：陳芍瑩　圖：陳鐵剛

清香湯頭 每天煲製

　　老媽拌麵的裝潢富台灣文青風格，一室木系感，舒適親切，座位間的距離足夠，開揚舒適。香港店的餐單與台灣總店不同，選擇更多，如飲品就有冷泡茶和台式飲品，食物提供湯麵、拌麵、小食及滷水系列。

　　先說最受歡迎的湯麵及拌麵系列，各有五至六款選擇，其中清燉牛肉湯麵清淡輕盈，湯頭在香港工場每天煲製，用上牛骨、雞骨、新鮮蔬菜熬煮五小時而成，加上滷過的牛𦟌，傳統又美味；配搭的手工日曬關廟麵，狀如刀削麵，較為粗身，口感煙韌帶嚼勁。葱油嫩雞拌麵的嫩雞用上雞胸肉，加上每日特製的葱油炮製，嫩滑不韌，十分好吃。地獄麻辣牛拌麵就令人愈吃愈上癮，麻辣汁料在台灣調好運到香港，香辣正宗，牛肉用上滑牛片，質感嫩滑可口，牛味也突出。香港地區限定的豆乳香香雞飯，更是不可錯過，用上台灣直送的腐乳醃製雞塊，雞肉酥炸後，依然嫩滑多汁，水準不俗。加上配以一小碟腐乳，蘸上後鹹香惹味，好吃得欲罷不能。

台式飲品 消暑解渴

　　小食和滷水亦有不少款式，其中甜不辣、台灣香腸及滷水鴨舌更是必食之選。甜不辣即魚漿製品，這裏更混上糯米製作，入口煙韌軟糯，蘸上台灣辣醬品嘗，更為滋味。台灣香腸味如港式臘腸，吃時夾上一小塊蒜片，可口程度不言而喻。至於滷水鴨舌更是店子招牌出品，滷水味濃不鹹，鴨舌滷得入味，是不錯的小食。

　　只限香港店供應的台式飲品，亦有十種選擇，尤以黑糖珍珠鮮奶最受歡迎。黑糖及珍珠均是台灣來貨，經慢煮兩小時，煙韌香甜，加上鮮奶調配，順滑可口。這裏也有台灣店的冷泡茶提供，以四季春沖泡，茶味突出香濃，炎夏喝一杯，消暑又解渴。

老媽拌麵

地址：將軍澳唐德街9號

　　　將軍澳中心L1樓133號鋪

查詢：2631 0030
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd