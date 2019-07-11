﻿哈台熱捧 人氣拌麵

台式拌麵漸受歡迎，例如來自台灣的曾拌麵、KIKI拌麵等，都有不少捧場客。當中的老媽拌麵除了在台灣開了堂食店，最近更進駐將軍澳中心，開設首家香港分店，供應牛肉湯麵及拌麵，一眾哈台食客，又有好去處。



文：陳芍瑩 圖：陳鐵剛



清香湯頭 每天煲製



老媽拌麵的裝潢富台灣文青風格，一室木系感，舒適親切，座位間的距離足夠，開揚舒適。香港店的餐單與台灣總店不同，選擇更多，如飲品就有冷泡茶和台式飲品，食物提供湯麵、拌麵、小食及滷水系列。



先說最受歡迎的湯麵及拌麵系列，各有五至六款選擇，其中清燉牛肉湯麵清淡輕盈，湯頭在香港工場每天煲製，用上牛骨、雞骨、新鮮蔬菜熬煮五小時而成，加上滷過的牛𦟌，傳統又美味；配搭的手工日曬關廟麵，狀如刀削麵，較為粗身，口感煙韌帶嚼勁。葱油嫩雞拌麵的嫩雞用上雞胸肉，加上每日特製的葱油炮製，嫩滑不韌，十分好吃。地獄麻辣牛拌麵就令人愈吃愈上癮，麻辣汁料在台灣調好運到香港，香辣正宗，牛肉用上滑牛片，質感嫩滑可口，牛味也突出。香港地區限定的豆乳香香雞飯，更是不可錯過，用上台灣直送的腐乳醃製雞塊，雞肉酥炸後，依然嫩滑多汁，水準不俗。加上配以一小碟腐乳，蘸上後鹹香惹味，好吃得欲罷不能。



台式飲品 消暑解渴



小食和滷水亦有不少款式，其中甜不辣、台灣香腸及滷水鴨舌更是必食之選。甜不辣即魚漿製品，這裏更混上糯米製作，入口煙韌軟糯，蘸上台灣辣醬品嘗，更為滋味。台灣香腸味如港式臘腸，吃時夾上一小塊蒜片，可口程度不言而喻。至於滷水鴨舌更是店子招牌出品，滷水味濃不鹹，鴨舌滷得入味，是不錯的小食。



只限香港店供應的台式飲品，亦有十種選擇，尤以黑糖珍珠鮮奶最受歡迎。黑糖及珍珠均是台灣來貨，經慢煮兩小時，煙韌香甜，加上鮮奶調配，順滑可口。這裏也有台灣店的冷泡茶提供，以四季春沖泡，茶味突出香濃，炎夏喝一杯，消暑又解渴。



老媽拌麵



地址：將軍澳唐德街9號



將軍澳中心L1樓133號鋪



查詢：2631 0030