﻿攜燉湯壺 Office輕鬆自煮

為慳錢慳時間，不少上班族都會選擇在Office自煮開餐，最近德國寶推出的便攜燉湯壺，便集合煮粥、焗茶及煲湯功能於一身，更可以隔水燉湯，一人份量燉湯美食一小時即可搞定！



文：阿卓爸爸 圖：何健勇 產品查詢：3110 2030



阿卓爸爸發現，近日網上有不少人談論德國寶新推出的便攜燉湯壺（型號：KTM-104），據說這個700ml容量湯壺，竟可做到一鍵煲水、燉煮、隔水燉及保溫，真有那麼神奇？便馬上聯絡公關，要親身試個究竟。



以往在辦公室炮製美食，最難是煲湯，因為一般湯煲體積及耗電量都比三文治機或咖啡機大得多，不太適合在Office使用。德國寶這款便攜燉湯壺，承襲大型不鏽鋼真空保溫煲設計，卻把發熱系統電子微型化，使其體積跟一個普通燜燒杯差不多，最高火力400W，一般辦公室電源插座足夠使用。



便攜燉湯壺內有真空夾層，能冷熱保溫，接上電源，立刻變成一個多功能湯煲。廠方表示，它可以用來煲水、燉煮、隔水燉、煲湯、煮粥、煮麵、燉補品、焗養生茶、暖奶等，稱得上是萬能！細看機身後方，隱藏了收納式手柄，左右拉出即可倒湯水，合起來則易於攜帶。阿卓爸爸測試時，除了操作，最留意是煮食時間，實試部份食譜，煮粥約四十分鐘，而一人份量的湯水需時約一小時。



操作方面算簡單，煮食內膽是食用級的304不鏽鋼燉盅，廠方指用於沖調嬰兒奶粉同樣安全可靠，長時間用於燉煮也不會變啡色，而且傳熱比一般玻璃和陶瓷更快，令食材可均勻受熱。測試時，阿卓爸爸發現其「火候」掌控精準，煮木瓜湯時不會「滾爛」瓜肉，能保持食材口感和營養。售價：$820



【測試評語】 清洗夠容易



這個便攜燉湯壺可簡單煲水、焗養生茶，由於有精準熱控系統，用來溶朱古力也勝任有餘。阿卓爸爸測試煲湯，看其會否出現容易乾水情況，結果發現用上一小時也不用加水。由於頂蓋有雙保溫，煲湯時釋出的蒸氣不多，放在冷氣風口下，也沒有大量產生「倒汗水」。