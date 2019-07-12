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﻿【其他選擇】 兩段IH磁應導熱

2019-07-12 列印
﻿【其他選擇】 兩段IH磁應導熱
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　　Panasonic新款一公升IH磁西施電飯煲（型號：SR-AL108），能以最少0.5杯煮飯，加入多功能的兩段IH磁應導熱，使內鍋本身發熱，受熱平均。採用快思邏輯技術，烹調程式除了白米，又有湯、蒸煮、粥等，還設有二十四小時保溫。售價：$1,198 查詢：2733 3833
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