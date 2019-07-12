﻿雪梨Barangaroo 樂逸海濱

到訪澳洲雪梨（Sydney），歌劇院、雪梨大橋及雪梨塔均是必遊景點，只是大家也不妨記下巴蘭加魯（Barangaroo）的名字。這個濱臨達令港（Darling Harbour）的區域，近年有着大規模的變化，除建起摩天高廈，更湧現不少餐飲設施，配合船隻穿梭往返的碼頭，堪稱是個樂逸海濱。文、圖：林逸



鳴謝：澳洲航空、



新南威爾士州旅遊局



Barangaroo這個名字，來自十八世紀一位極具影響力的澳洲原住民女性，以此命名的巴蘭加魯地區，便位於濱臨達令港的雪梨市中心區西北部，這裏昔日是個貨櫃碼頭，2003年，新南威爾士州政府決定將這區重新發展，遂斥資80億澳元（約440億港元），致力把巴蘭加魯改造成為一處集商業、休閒及環境保育元素於一身的時尚社區，計劃在2012年正式動工，並期望能在2021年全面完成。



在整個發展大計下，佔地約二十二公頃、呈長條形狀的巴蘭加魯，大致可細分為三大區域，最北端靠近雪梨大橋的，是大約六公頃的巴蘭加魯保育區，這裏有大片綠油油的草地，也有步行徑、單車徑、觀景台及漂亮堤岸等設施。在中間位置的中巴蘭加魯，據悉將會發展成為文化娛樂社區，會在此構建一個海濱公園。至於目前最廣受注目的南巴蘭加魯地區，便分別由型格的摩天商廈，以及熱鬧的碼頭及餐飲設施組成，當中既有滙豐、Westpac及畢馬威等大型商業機構進駐的三幢式高廈International Towers Sydney，也有結合食肆及住宅設施的得獎建築Anadara，加上還可在此找到數十家商店、餐廳及酒吧，以及有渡輪開往市中心區環形碼頭（Circular Quay）及西面商業重鎮Parramatta的碼頭，自然生氣勃勃。



船河晚餐



既然置身巴蘭加魯，當然不能錯過在此乘船出海暢遊，雪梨著名觀光渡輪公司Captain Cook Cruises，便以巴蘭加魯碼頭為基地，開辦多款觀光航程，而我這趟參加的，便是夜遊雪梨港的招牌晚餐遊船河航程Captains Dinner（每位109澳元，約600港元）。



豪華的四層觀光船在晚上七時半準時從巴蘭加魯碼頭出發，教我有機會從另一個角度欣賞巴蘭加魯及達令港一帶的灣岸風光，只見周遭除有璀璨燈光，岸邊的食肆及酒吧更是極為熱鬧。



網頁：www.captaincook.com.au



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往澳洲均須簽證，一般旅客可經網上申請電子簽證，費用20澳元（約113港元）。



網頁：www.eta.immi.gov.au



服務香港七十周年的澳洲航空（Qantas），由香港往返澳洲雪梨的來回票價，經濟艙3,820港元起，尊尚經濟艙10,430港元起，商務艙21,070港元起，上述價格未連稅項及相關附加費用。



網頁：www.qantas.com/hk/zh_TW.html



hk.sydney.com（新南威爾士州旅遊局網頁）