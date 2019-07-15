﻿ROG Mothership電競航母

電競Notebook售價向來不便宜，ASUS剛推出的電競「航母」ROG Mothership更創出新高，定價接近七萬元，除配備一身頂級硬件及高效散熱，另一賣點是主機與鍵盤可分拆合體，由熒幕顯示到鍵盤擺位，都可讓玩家調校至最合適位置。



文、圖：B1807 查詢：ASUS/3582 4770



17.3吋大芒



ROG Mothership的設計概念參考了電競選手比賽時，多會把鍵盤打斜放置，令左手可以舒適姿勢操控「WASD」鍵，由於傳統電競筆電的鍵盤位置不能調校，故ASUS帶來了分體式無線鍵盤設計，從而按玩家需要靈活擺放，哪怕換成無線連接，鍵盤仍支援自家Aura Sync燈光效果。分拆後的ROG Mothership主機，予人感覺猶如All-in-One PC，一來擁有17.3吋大芒，二來藉機背支架直立放置，正正由於直立式機身，不但沒有機底發熱問題，更可以從背面吸入冷風，然後將熱風由機頂及左右兩側排走。說起散熱，ROG Mothership底板裝有4組共375片0.1mm厚的超薄鰭片及八組散熱導管，加上兩把12V加壓風扇，可為系統有效降溫達14℃。



CPU、GPU一鍵超頻



效能方面，這艘「航母」配置全屬頂級，17.3吋IPS熒幕擁有4K解像度及100% Adobe RGB色域，為營造逼真聲畫，熒幕下方裝上四個驅動單元，音量充足，更內置ESS Hi-Fi級DAC解碼，對應24bit/192kHz取樣。至於關鍵的處理器及顯示卡，分別採用第9代Core i9及GeForce RTX 2080，簡單開啟《Armoury Crate》控制中心即可一鍵超頻，配合傳輸速度高達8,700MB/s的Hyper Drive SSD，以及較上代快三倍的WiFi 6無線網絡，不論哪類型的遊戲都可以應付自如。除了「航母」，廠商同步帶來新電競Notebook──ROG Strix SCAR III，此機跟BMW designworks聯手設計，外形流線時尚，摺合軸的散熱位更如梯田般傾斜，令熱風從180個通風氣孔向上排出，產生3D Flow的散熱效果。外形另一吸引地方，是機底加入三邊環繞的RGB燈效，玩家還可把個人化的特殊燈效及遊戲設定儲存於全新的ROG Keystone配件。