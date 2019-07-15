﻿動感蘇梅 激玩高卡車

好動的朋友，現在來到泰國度假勝地蘇梅島（Koh Samui），除可暢玩多元化的水上活動，極具速度感的高卡車也是一項人氣玩意，特別是高卡車的最高時速可達七十公里，駕車在特設的賽道馳騁，與其他車手比試速度與技術，絕對刺激。文、圖︰Kengi 鳴謝︰泰國政府旅遊局（香港）、曼谷航空



兩條賽道 老幼咸宜



在蘇梅島欲一嘗駕駛高卡車的樂趣，位於Chaweng Lake的EasyKart便是挺不錯的選擇，原來早在2004年，EasyKart已在曼谷開設首個高卡車賽車場，有豐富的營運經驗，拓展至蘇梅的這一家，更是當地最具規模的高卡車場，加上交通方便，自然廣受歡迎。



打算落場一顯身手，體驗風馳電掣的快感，大家須先聆聽職員講解高卡車的駕駛竅門及賽道的安全守則，才能戴上頭盔預備出發。場內設有兩條賽道供大家玩樂，並以八分鐘為一節，位於左方的初級者賽道長三百五十米，可供最高時速為四十公里的入門版標準車、時速約三十五公里及可兩人同坐的歡樂車，以及適合七歲至十三歲的「小車神」玩樂的小童慢車齊齊比試。



只是說到要真正感受箇中的速度感，便得來到右方的專業賽道暢玩，八百米長的賽道除有多個拐彎位，直路也相對較長，加上作賽的高卡車最高時速可達七十公里，在爭奪入彎最佳位置及超車時自然更覺刺激，讓人玩得更暢快。



暢玩過刺激度「爆燈」的高卡車後，若想輕鬆一下，便不妨來到當地人氣度假村Intercontinental Koh Samui Resort的靚景崖上酒吧Air Bar小歇。Air Bar除以漂亮的日落景色見稱，更以由酒吧調酒師精心設計及調製的四款Sky系列特色雞尾酒最受客人愛戴。



網頁︰easykart.net