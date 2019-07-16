﻿西雅圖 百年市集

美國名城西雅圖（Seattle）在去年《經濟學人》的美國最宜居城市榜中名列前茅，今次來到市內的百年市場Pike Place Market逛逛，便能感受箇中奧秘。



文、圖：韋利



鳴謝：國泰航空、Visit Seattle、



Loews Hotel 1000



百年歷史 城市地標



美國西岸華盛頓州名城西雅圖，有許多著名地標，當中Amazon總部新落成的玻璃球植物園The Sphere，以及因應上世紀中葉舉辦世界博覽會而構建的太空針（Space Needle），便以矚目外觀為人稱道，至於百年市集Pike Place Market，則以悠久歷史及熱鬧親民的氣氛，成為城中另一焦點。



1907年開幕的Pike Place Market，是全美最早的農夫市集之一，據說當年西雅圖一帶的農民本來都是把收成交付到批發商手中出售，卻因有商人抬高價格牟取暴利而惹來農民及一般市民不滿，政府遂決定在海濱設立「農場直送」市集，這個便是時至今日仍然大受歡迎的Pike Place Market，而在市集入口的霓虹招牌及大鐘，更猶如城市地標呢！



現在Pike Place Market雖然經常人頭湧湧，難得是仍能予人購物閒情，近年經過加建的市場，不但有售蔬果農產，海鮮檔及花檔也是多不勝數，加上有售果醬、手作紀念品的攤檔及地下層售賣奇趣精品的店舖，縱使並非在此購買食材，也能享受到購物樂趣。



在此輕鬆閒逛，亮點也極多，最精采的便是正門入口的魚產店Pike Place Fish Market，幽默親民的店員，不但經常跟客人互動，更不時表演出手奇準的「飛魚」絕技，把好幾公斤重的大魚來回拋送，吸引許多遊客圍觀。此外，市場內也不愁沒有美食好選擇，逾三十家食肆中，最多人捧場的或許是由三位希臘兄弟開設的海鮮餐廳Athenian，該店不但跟市場一樣有上百年的歷史，更因是經典電影《緣份的天空》的拍攝場地，成為影迷的朝聖熱點。



值得一提是市場旁邊也有許多搵食好去處，如在市場對面大街的俄羅斯麵包店Piroshky Piroshky，便是家人氣店舖，不少人專誠前來品嚐美味的芝士牛肉包及肉桂蘋果包；另在橫巷Post Alley更有獲獎無數的周打魚湯名店Pike Place Chowder，該店周打魚湯款式甚多，材料充足之餘，味道更極出色，難怪排隊人龍不絕！



Pike Place Market



地址：1st Avenue & Pike Street, Seattle



網頁：www.pikeplacemarket.org



旅遊記事簿



持BNO護照或特區護照前往美國均須申辦簽證。



查詢：2523 9011（美國駐港領事館）



國泰航空剛開辦香港直飛西雅圖的航線，現在每星期有四班航班，7月起將增至每日一班；6月來回機票連稅及附加費由6,692港元起。網頁：www.cathaypacific.com



Loews Hotel 1000雙人房，每晚住宿約2,360港元起。



地址：1000 1st Avenue, Seattle, Washington, 98104



電話：1 206 957 1000



網頁：www.loewshotels.com/hotel-1000-seattle



www.visitseattle.org（西雅圖旅遊網頁）