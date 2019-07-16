﻿尋味澳門3 粵饌 滋味

澳門飲食文化深遠，粵饌傳統且風味地道，適逢在這邊度長假期，正好隨當地饞嘴友人盡情享用風格截然不同的粵菜；且不論是摘星盛宴，抑或是庶民美食均具特色。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



摘星珍饈



久違的譽瓏軒中菜傳統滋味，無論食材和賣相同樣精緻，是夜大夥兒結伴嚐摘星珍饈，席上女生甫入座便嚷着要吃鮑汁扣花膠提升骨膠原，然而服務生介紹新任總廚歐陽師傅的深海藍子魚燴5頭花膠（$580/位）過後，又被額外一口藍子魚濃湯吸引而改變心意；主廚先用上藍子魚，即深海泥鯭，配合25年陳皮熬煮成質感厚實的濃湯扣煮鱸魚膠，厚厚的花膠不但滑嫩爽口，且盡吸泥鯭湯頭的鮮甜，又附一絲珍貴陳年陳皮的醇厚甘香；鮮濃膠原魚湯內附冠上伊朗魚籽醬的蟹肉釀迷你豆腐杯，鮮甜鹹香並重，矜貴美饌更備家常豆腐魚湯的窩心。



接下來的招牌脆皮日本海參（$572/位）入口香脆軟糯而爽彈，歐陽師傅沿用肉質厚實北海道剌參配合上湯煨煮、再釀入來自南太平洋，因香甜爽彈無比而被譽為天使海老（Tenshi No Ebi）的藍蝦膠提升鮮味，最後蘸上墨魚汁脆漿炸香。譽瓏軒燒味同樣是Fifi的心頭好，全因傳統柴火磚爐烤香獨特，服務員推介的燒豬肋排（$388/份）沿用黑椒蜜糖當燒汁，配合南方常用的荔枝柴木香烤。西班牙橡果飼養的走地黑毛豬排自身果仁香氣四溢，配合木香清幽，肉嫩多汁，一咬豚肉離骨，嚐罷以隨附的烤菠蘿減輕滯胃感，同時潔淨味蕾。最後乳豬香米卷（$1,760/隻）沿用荔枝木火烤烘乳豬，過程皮下脂肪溶化，並滲透沿用西班牙黑毛豬火腿和日本姬松茸提味的糯米飯，乳豬油香、稻香撲鼻，口感軟糯柔美，乳豬皮脆肉嫩，且絲毫不膩。



譽瓏軒



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