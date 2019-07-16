﻿李明蔚：我放下很多，但從沒放棄！

人活在世上，是求名，還是利？有沒有想過，可能兩者都不是，世上有一些人，每天活在世上，就是拼命求生存！



現年三十歲的李明蔚（Sarena）自小想當歌星，二十二歲時，她簽了經理人公司，矢志進軍樂壇，實現兒時夢想，就在此時，她被確診患上癌症。電療加化療，令Sarena口腔潰瀾、聲音沙啞，加上牙關肌肉萎縮，她說話含糊不清，影響咬字，但她並沒有意志消沉，反而咬住雪條棍，重新練習怎樣運用發聲的位置。完成療程後，2016年Sarena一位朋友作了一首歌給她唱，正準備錄音和拍MV時，病情突然惡化，癌細胞擴散到肺部，要馬上動手術切除癌細胞。手術後Sarena右邊臉出現面癱情況，右耳更只剩三成聽力。憑意志，Sarena克服身心痛楚，完成歌曲《交換愛情》的錄音工作，多得藝人馬浚偉，義不容辭為Sarena推出單曲唱片及舉辦簽名會，活動上，她分享：「人生總會遇到好多不同的困難和挫折，只要你有信心堅持，一定會解決到，總會雨後出現彩虹。」



經歷七年治療，Sarena病情始終反覆，最近病況更日轉嚴重，出現器官衰竭問題。然而，這名「生命鬥士」在家人和朋友支持下，一直堅持對抗病魔，並完成個人著作《被選中的女主角》，細說抗癌經歷，鼓勵更多同路人勇敢面對人生。書中《自序》寫到：「我希望我的經歷，能夠帶給大家一點鼓勵。幫到別人，我自己也感到快樂，這樣也是互相幫助，生命影響生命。」挫折的背後，都有其潛藏的正面、積極效應，正如Sarena說：「其實癌症並不是最可怕，最可怕的是，放棄自己！」



《被選中的女主角》經已出版，全港書局有售。新著所得版稅，絕不扣除成本，將全數撥捐李明蔚用作醫療費用。而暫定7月19日（五）下午三時至四時，Sarena將現身《香港書展2019》的泛華發行攤位（編號：1A-D02）進行簽名會，大家不妨和她見面及送上祝福鼓勵。文：希信



圖：摘自《被選中的女主角》