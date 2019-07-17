﻿書展焦點科幻推理文學

第三十屆《香港書展》今日（7月17日）起舉行，破紀錄吸引超過六百八十家展商參展！而書迷最關心的年度主題，今年為「科幻及推理文學」，勢必推動本港科幻及推理文學的閱讀風氣。文：Nancy 圖：黃頌偉、Gary Tsai



今屆年度主題以「從香港閱讀世界——疑真疑幻‧幻夢成真」作點題，舉辦一連串專題展覽、本地及海外科幻作家講座及相關活動，更邀得倪匡、杜漸（李文健）、日本的湊佳苗、法國的Bernard Werber、芬蘭的Selja Ahava等科幻小說大師現身作家講座，全方位推動本港科幻及推理文學的閱讀風氣。



活動中最矚目的，非《文遊四度空間》專題展覽莫屬，展出杜漸、倪匡、黃易（已故）、李偉才、譚劍等多位本地科幻及推理文學作家的著作，一次過看盡本地科幻及推理文學的今昔變遷。香港科幻會前會長李偉才、本地科幻文學大師杜漸，以及人氣科幻小說家譚劍，早前更與記者分享他們對本地科幻文學閱讀及寫作風氣的看法，詳情請留意明天（7月18日）出版的《星島日報》及網上《ArtCan》專頁。



第三十屆《香港書展》



日期/時間：



7月17日及18日、7月21日及



22日/10:00am至10:00pm



7月19日及20日/10:00am至



11:00pm



（一樓展館至12:00am）



7月23日/9:00am至5:00pm



門票：成人票$25/張



地點：香港會議展覽中心



查詢：1830 670



網址：hkbookfair.hktdc.com



