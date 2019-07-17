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﻿對抗溶妝！夏日粉底王

2019-07-17 列印
Make Up For Ever柔霧空氣粉底液$380 粉底液加入能吸走多餘油脂的粉狀配方，讓肌膚保持啞緻效果，而其柔滑折射粒子及合成雲母則利用光學原理反射光線，產生柔焦效果，有助修飾毛孔。
Nars自然亮采持久氣墊粉底 SPF50 PA+++ $410 配方加入多種抗污染及護膚成份，使肌膚免受陽光和污染侵害，特別加入白睡蓮萃取成份提亮膚色。
VDL專業無瑕持妝粉底液SPF35+ PA++ $250 當中的Air Pore Powder能柔和地融合肌膚，即使夏天補妝後亦不會結塊，而Pro-fit Cover Complex能展現柔霧妝感。另粉底中加入的Lumilayer Pigment，能控制光的飽和度，讓肌膚更亮麗。
LEA絲滑防曬遮瑕補濕控油粉餅$88 粉餅加入雲母，質感細緻，並可折射光線，令肌膚更剔透；另含SPF 30 PA+++防曬功效，防止紫外線傷害肌膚。
YSL恆時啞緻氣墊粉底$480 採用高濃度色素成份及超微矽粉，能有效吸取多餘油份，達致防水防油的妝效，而當中的補濕因子，讓肌膚持續滋潤，控油同時補濕。
﻿對抗溶妝！夏日粉底王
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        面對高溫酷暑，要令妝容Keep足全日的確是項重大挑戰，《靚妝修》為大家精選夏日至尊粉底王，集控油、耐水、防曬、補濕於一身，只要對號入座，女士們就可以無懼烈日、對抗溶妝！文︰Angel　圖︰Claylam

模特兒︰Anda M.（Primo）

化妝、髮型︰Jennifer（Annie G.）

　　夏天時份，天氣又熱又濕，皮脂與汗水分泌特別旺盛，最怕是早晨化了妝，不到中午便已油光滿面。坊間不少粉底加入能吸走多餘油脂的粉狀配方，特別適合中性至油性肌膚使用；又或加入抗污染成份， 使肌膚免受陽光和污染侵害。

LEA　2505 5023　｜　Make Up For Ever　2154 1151　｜　Nars　2918 9886　｜　VDL　3903 8937　｜　YSL　3192 4338
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