﻿美髮造型器粉紅革命

阿仙奴和拜仁慕尼黑在今夏轉會市場交投淡靜，但正是兩隊不變應萬變，陣中射手拿卡錫迪和羅拔利雲度夫斯基才可在舊隊友支援下，於季前熱身賽磨利腳風迎接新球季。兩人周三於國際冠軍球會盃美國站正面交鋒，勢必鬥得難分難解，不妨敲和局。 （無線 myTV SUPER App周四早上11:00直播） 拜仁今夏有老將洛賓和列貝利離隊，中堅曉姆斯亦重返多蒙特，他們只從轉會市場補充了守將班捷文柏華特和盧卡斯靴南迪斯，板凳深度略嫌不足。 拿卡利雲鬥射術 這支德甲班霸主在今次美國之旅只帶了十七位一隊成員，再加數名青年軍戰將，幸好一眾中場主力如堤亞高艾簡達拿、基拿比和哥列斯卡均有隨隊，可為羅拔利雲度夫斯...

2019-07-17