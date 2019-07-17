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﻿美髮造型器粉紅革命

2019-07-17 列印
■ghd platinum+限量版造型器 $2,680
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　　著名美髮造型品牌ghd每年都會推出慈善限量版產品為乳癌慈善活動籌款，今年更與著名紋身師David Allen合作，選用他為掩蓋乳癌康復者疤痕創作的紋身圖案，作為造型器設計，聯乘推出限量版ghd ink on pink系列，型號包括ghd platinum+和ghd gold，7月23日起於指定店舖、髮廊及網店可購買這別具意義而型格的造型器。每購買一件慈善產品，ghd便會捐出$100予香港遺傳性乳癌家族資料庫作慈善用途，為粉紅革命出一分力。文︰Lanita

查詢︰www.ghdhair.com/hk
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